La sentencia de La Manada, paso a paso

La sentencia de 'la Manada' se conocerá hoy a las 13.00 horas. Será entonces cuando el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra leerá el fallo del tribunal del juicio sobre la violación grupal de San Fermín del 2016.

Abrimos un hilo directo para informar de la sentencia y las últimas noticias sobre el caso.

17.30

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha manifestado este jueves su "apoyo total y absoluto" a la víctima "ante una decisión difícil de asumir" después de que se conociera la sentencia de 'la Manada'. Así lo ha publicado Armengol a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha asegurado que es "intolerable" que "situaciones como esta sean posibles". En este sentido, la presidenta del Ejecutivo balear ha indicado que es "más necesario que nunca" el trabajo conjunto "para garantizar los derechos de las mujeres".

17.27

17:22

Desde el PSC llaman a manifestarse: la secretaria de Políticas de las Mujeres del PSC, Raquel Sànchez, ha llamado a participar en las concentraciones convocadas este jueves a las 19.00 horas frente a los ayuntamientos ante la "vergonzosa" sentencia de 'la Manada'. En un comunicado, ha explicado que el PSC participará en estas concentraciones contra la sentencia, y ha señalado que espera que se "rectifique" en instancias superiores. La sentencia, ha añadido, lanza un mensaje a la sociedad "muy peligroso y proyecta un marco de inseguridad para las chicas y mujeres".

17:20



Rechazo también desde el PP. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que tiene que acatar las resoluciones judiciales pero ha expresado su "profundo rechazo" por la sentencia de 'la Manada' porque "No es no". Maroto ha señalado que "como diputado" del Congreso debe "acatar cualquier resolución dictada por un juez". "Pero como ciudadano y persona comprometida con las mujeres y contra la violencia ejercida contra ellas siento un profundo rechazo hacia la sentencia de 'La Manada' porque "#NOesNO", ha recalcado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

17:17

La asociación Dones juristes también ha protestado: "La sentencia de 'la Manada' marca un grave precedente para la indemnidad sexual de las mujeres". "Es del todo intolerable esta lectura contraria a las relaciones sexuales libres de violencias y que lanza un poderoso mensaje a la prevención general sobre los límites del consentimiento", asegura la entidad, y añaden que "más preocupante aún resulta el voto particular que absolvería a los cinco depredadores y que da alas al recurso".

17:01

El PSOE ha propuesto una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para avanzar hacia una "efectiva formación y especialización en violencia machista de los profesionales que trabajan en la justicia". A través de una proposición de ley, el grupo socialista tiene el objetivo de que todos los operadores judiciales tengan formación y conocimiento sobre derecho antidiscriminatorio y sobre la normativa española y europea en igualdad, discriminación y violencia de género. La iniciativa fue registrada en la Cámara Baja el pasado 19 de abril pero han informado sobre ello en una nota hoy, cuando se ha conocido la sentencia a 'la Manada', cuyos cinco integrantes han sido condenados a nueve años de cárcel cada no por abusos sexuales y no por violación a una joven.

16:53

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha expresado su "profunda vergüenza e indignación" tras conocerse la sentencia sobre el caso de 'la Manada'.

És una vergonya, profunda vergonya i indignació. Quan el masclisme entra per la porta de la justícia, l'estat de dret salta per la finestra. https://t.co/BP2PZq62ak — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 26 de abril de 2018

Puigdemont ha retuiteado además un mensaje de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en el que se preguntaba: "¿Justifican un 'a por ellas'?".

16:32

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) sobre los recursos anunciados por las partes en el caso de 'la Manada', en el que cada uno de los cinco acusados han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, podría dictarse en septiembre. Fuentes del tribunal avanzan que todo apunta a que el caso llegará a la sala de lo penal que preside el presidente del TSJN. Las fuentes calculan que la nueva sentencia se podría dictar en el mes de septiembre, toda vez que hay dos meses de plazo para la formalización del recurso y esta sala suele tardar otros dos en emitir un fallo, aunque por ser agosto inhábil el proceso se alargaría cinco meses. Una hipótesis con una alta probabilidad, ya que los abogados de la joven se han mostrado disconformes con la sentencia y lo mismo han manifestado las defensas de los procesados.

16:28



Más mujeres indignadas. Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, también ha advertido de que "todo lo que no sea sancionar y rebajar sustancialmente la pena, lo único que provoca es que se sigan cometiendo este tipo de delitos". "Ellos cometieron una violación y la publicaron para dar cuenta de sus fechorías a otros compañeros. Si esta confesión no sirve, esto es muy grave", ha apostillado. Del Campo también ha puesto en tela de juicio "cómo se valoran los delitos contra los mujeres" y ha zanjado: "No es verdad que la justicia sea igual para todos", informa Manuel Vilaseró.

16:26

Siguen las reacciones contra la sentencia. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha expresado su "decepción" al respecto ya que, a su juicio, se trata de "una sentencia "dulcificada que no sanciona la gravedad de los hechos". "Es un fallo muy decepcionante", ha lamentado. Ante el hecho de que los jóvenes hayan sido absueltos por la Audiencia de Navarra del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados, Besteiro se ha preguntado: "¿Entonces, qué se considera intimidación?, ¿qué mensaje se transmite a las víctimas?" Por ello, ha cuestionado "el mensaje que permisividad" que se transmite a los agresores con este tipo de condenas, al tiempo que ha señalado que "a la víctima se la responsabiliza de la agresión", informa Manuel Vilaseró.

16:19

Abierta una campaña por internet a través de change.org para la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar sentencia en el juicio de 'la Manada'.

16:14

La sentencia que condena por abuso sexual a los cinco miembros de 'la Manada' recoge que "las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual, integrando de este modo la violencia como elemento normativo del tipo de agresión sexual". En este marco, añade la sentencia, "apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra no revelan la existencia de violencia que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual". Según expone la sentencia, la lesión que presentaba la víctima "no es significativa de que se hubiera producido violencia".

16:08 Aquí puedes leer sentencia.

15:29

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha llamado este jueves a participar en las movilizaciones que se han convocado en todo el país tras conocerse la sentencia emitida por la Audiencia de Navarra contra los cinco sevillanos. Esta tarde habrá manifestaciones en toda España.

Vía Twitter nos llegan las principales convocatorias de protestas:

15.30

Más reacciones políticas: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado la sentencia de los cinco acusados de violación grupal de 'La Manada', absueltos del delito de agresión sexual y del delito contra la intimidad. "¿Qué entendemos entonces por violación?", ha señalado el socialista.

15:25



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llamado hoy a todos los poderes públicos a analizar qué deben hacer para evitar que conductas como la juzgada en el caso de 'la Manada' vuelvan a repetirse en nuestro país. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, la número dos del Ejecutivo ha expresado su respeto por las decisiones de los jueces y ha invitado a estudiar la sentencia que aún no se ha publicado. "Nosotros somos el Gobierno y tenemos que tener respeto a los jueces, máxime en un asunto en el que no somos parte. La sentencia todavía no ha sido publicada, creo que hay que estudiarla y todos los poderes públicos analizar qué tenemos que hacer para evitar que conductas como esa vuelvan a repetirse en nuestro país".

15.18

La presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz no ha dudado en expresar su desazón tras conocer la sentencia del caso de 'la Manada'. “Respeto siempre a las resoluciones judiciales y a las sentencias, pero ésta ni la comprendo ni la comparto”, ha dicho a la salida de la sesión plenaria en la cámara regional. "Tenemos que tener tolerancia cero contra toda violencia sexual y hacerlo desde la política, la justicia y todos los ámbitos”, ha dicho la también responsable del PSOE-A, expresando su disgusto porque “no puedo dejar de pensar ni un minuto en lo que tienen que estar sintiendo miles de padres, madres, abuelas y abuelos mirando a sus hijas y nietas” tras haberse conocido el fallo.

14:53

El presidente de Aragón Javier Lambán ha manifestado su desacuerdo con la sentencia:

Discrepancia radical e indignación con la sentencia de #LaManada. Hubo violación y agresión. Todo mi apoyo y solidaridad con la víctima. #LaManadaAPrision. #YoSiTeCreo — Javier Lambán (@JLambanM) 26 de abril de 2018

14:33

La Policía Nacional ha escrito hoy doce veces seguidas el "hashtag" "#NoesNo" en su cuenta de Twitter tras conocer la condena impuesta a los cinco miembros de La Manada. Además de escribir reiteradamente "NoesNo", la Policía Nacional ha añadido: "Estamos contigo. 091". El tuit de los agentes se ha producido después de que se haya leído el fallo de la sentencia que condena a cada uno de los cinco miembros de 'la Manada' a nueve años de cárcel.

14:28

Más reacciones contra el fallo: Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, ha mostrado su "decepción" porque el tribunal no se haya alineado con las tesis de la fiscalía, "que compartíamos todos los que hemos seguido de cerca el caso". Al mismo tiempo ha "valorado positivamente" que "no se haya puesto en cuestión el testimonio de la víctima", teniendo en cuenta que uno de los magistrados se ha pronunciado a favor de la absolución. Soleto está convencida de que en el juicio se probó la existencia de la intimidación y violencia que exige el delito de agresión sexual en forma de violación descrito por la fiscalía, informa Manuel Vilaseró.



14:26

La acusación, obviamente, recurrirá el fallo. Las defensas estudian pedir la libertad procesados la semana proximas.

14:16

Desde Andalucía, la primera reacción ha venido de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de quien depende el Instituto Andaluz de la Mujer. Sin conocer en detalle el fallo, María José Sánchez Rubio ha reconocido que “esperábamos una mayor condena” porque “lo ocurrido fue de una gravedad máxima”. Sánchez Rubio ha señalado, en alusión a las dudas de las últimas semanas sobre una posible absolución, que “nos parece que una condena es lo que tenía que ser, pero era necesario una condena que respondería a la gravedad de los hechos”. La consejera andaluza de Igualdad ha lamentado que “vemos que lo que ocurrió es más frecuente de lo que pensábamos y han salido otras agresiones colectivas”, denunciando que se observe un “descrédito de las víctimas instalado en la sociedad, incluso cuando las víctimas son menores, y por lo tanto están expuestas a una mayor indefensión”.



14:05

A las movilizaciones previstas en diversos municipios este jueves se ha sumado una convocatoria a las 19.00 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

L'estat i la justícia patriarcal ENS VOL MORTES.



SORTIM AL CARRER, ens veiem a les 19h a Plaça Sant Jaume, demostrem que #LaManada som les feministes!



Cap a la VAGA GENERAL FEMINISTA. #EsUnaGuerra #ProuMasclisme #VagaGeneralFeminista pic.twitter.com/zfwC27vWEh — Seguim Aquí (@AquiSeguim) 26 de abril de 2018

En Madrid las organizaciones feministas organizadoras de las movilizaciones del pasado 8 de marzo han convocado una concentración de protesta a las 20.00 horas frente a la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo.

14:02

Un grupo de personas se está concentrando frente al Palacio de Justicia de Pamplona para protestar por la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los miembros de 'la Manada' a nueve años de cárcel por abuso sexual y que los absuelve de agresión sexual. Se están viviendo momentos de tensión ante el cordón que ha formado la Policía Foral frente a la puerta del Palacio de Justicia. Los manifestantes gritan 'Esta justicia es una mierda', 'No es abuso, es violación' o 'Si tocan a una nos tocan a todas'.

13:52

Reacciones: el PSOE ha evitado valorar la sentencia, pero ha mostrado su distancia con el fallo. “Nos llama la atención que la calificación de la Fiscalía se haya reducido”, ha dicho el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos.

Alberto Garzón:

Al condenar a los de “la manada” por abuso sexual se entiende que no hubo violencia ni intimidación en algo que es, a todas luces, una violación en grupo. Y no la primera. En un país donde se llama violencia a escribir tuits o levantar peajes es muy muy difícil de sostener. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 26 de abril de 2018

13:46

Oportuno recordar algunas de las perlas que los condenados a solo 9 años dijeron en el juicio del caso, como esta: "Tal y como fuimos eyaculando pues nos fuimos"

13.54

Reacciones: Pablo Iglesias o Irene Montero ya han manifestado su opinión sobre la sentencia.

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de abril de 2018

Cinco agresores meten a una mujer en el portal y la violan. Es evidente que hay intimidación. Que actuaban en manada. Que hay agresión. Esta sentencia debería ser de violación. Mientras la justicia no nos proteja nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas #HermanaYoSiTeCreo — Irene Montero (@Irene_Montero_) 26 de abril de 2018

13:37

Los asistentes abandonan la sala.



13:36

Ha habido un voto particular de uno de los tres magistrados, que entiende que los acusados deberían de ser abueltos. Solo condena a uno, por el hurto del teléfono.

13:32

Las reacciones contra la sentencia no se han hecho esperar:

13:29

El titular de la sentencia 'la Manada' condenada a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Están absueltos de agresión sexual, o sea, no hubo violación. Menos de los 22 años de prisión solicitados fiscal

13:25

Los cinco acusados de 'la Manada' han sido condenados a 9 años por abuso sexual continuado, pero no por violación.

13:18

Condenado a 9 años el primer acusado de 'la Manada'. La condena es por abuso sexual. Y una indemnización de 50.000 euros.

13:06

Entran los periodistas. Unas 90 personas entre público y reporteros. Los periodistas son llamados uno a uno, lo que demora la lectura de la sentencia.



13:01

Máxima expectación.

12:54

Martínez ha pedido "respeto y que el tribunal decida lo que estime pertinente y quien no este de acuerdo tendrá que recurrir" y ha remarcado que lo que no cabe es "presionar al tribunal y a las partes, ni muchísimo menos insultar" a quienes ejercen su trabajo. Ha dicho que no ha podido hablar con sus defendidos que imagina que estarán con la "lógica tensión" de esperar resolución al final, ya que "su vida está puesta en riesgo en este momento". Sobre cómo conocerán el fallo ha señalado que lo desconoce, pero que puede que a través de la televisión.

12:53

El abogado Agustín Martínez Becerra, defensor de cuatro de los acusados , ha manifestado a su llegada al Palacio de Justicia de Navarra que, en su opinión, "la única sentencia justa sería una sentencia absolutoria". Esa es la sentencia que debería ser "en base no al juicio paralelo realizado en redes sociales sino al juicio celebrado en noviembre. En virtud de ese juicio lo único posible es una sentencia absolutoria". El letrado se ha pronunciado en este sentido momentos antes de que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dé a conocer en lectura pública el fallo.



12:44

Queda muy poco para la lectura de la sentencia.

12:28

La lectura del fallo será en audiencia pública de manera que los periodistas acreditados pueden entrar en el interior de la sala si bien no pueden introducir dispositivos. Además, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra distribuirá a los medios la señal institucional de audio y vídeo de la lectura pública del fallo.



12:26

Volvemos a la Audiencia de Navarra. Los procesados no van a acudir. Se enterarán del fallo desde la cárcel. De los tres magistrados tribunal solo estara en la sala el ponente. Irán abogados defensores y la fiscal. Se desconoce si la acusación particular y las acusaciones populares.

12:20

Estos son los miembros de 'la Manada', juzgados por la violación múltiple en San Fermín: José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y A.M.G. Algunos tienen antecedentes.



12:13

Caben 25 personas de publico en la sala de la Audiencia de Pamplona. Hay sobre todo jóvenes.



11:51

Hay ya cámaras de televisión en el barrio de los acusados, Amate (Sevilla), la 'guarida' de 'la Manada', para conseguir alguna reacción. La casa de uno de ellos, José Ángel Prenda, permanece cerrada aunque se ha visto a varios de los familiares acceder a ella. En el barrio siguen defendiendo la inocencia de los todos ellos, y recuerdan que nunca dieron problemas ni eran conflictivos.

11:45

Grupos feministas y mujeres a título individual llaman a través de las redes a hacer mucho ruido ante este caso.

Estamos twitteando con el hashtag #EstaEsNuestraManada para que todo el mundo sepa que el movimiento feminista está con la superviviente de la manada y con todas las mujeres supervivientes.



¿Nos ayudas a hacerlo TT? — Feminismos (@Feminismos_) 26 de abril de 2018

11:35

La expectación ante esta sentencia es máxima. Las redes van repletas de mensajes de apoyo a la víctima:

#JusticiaPatriarcal

Si la sentencia de hoy no es justa y ejemplar saldremos a las calles en maneda . Será una declaración de guerra en toda regla. #YoSiTeCreo

Ayúdanos a hacer TT #EstaEsNuestraManada pic.twitter.com/GypJuXxAEq — virginia #YoSiTeCreo (@Virgginni) 26 de abril de 2018

11:19

Se han desplazado periodistas también de medios extranjeros para conocer en directo la sentencia..

11:12

Estas son las principales claves del juicio contra 'La Manada'.



11:08

El juicio por la presunta violación de una madrileña de 18 años en los San Fermín del 2016 ha puesto de manifiesto que el lema "no es no" contra las agresiones sexuales puede haber quedado obsoleto e insuficiente: ¿es necesario un 'no' explícito, para que sea un 'no'? Lo explica Jesús Albalat en el artículo 'La Manada: el caso que deja corto el 'no es no'.

10:57

Recordamos las penas: los miembros de 'La Manada' se enfrentan a condenas que superan los 20 años por delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.



10:56

Expectación de medios antes el Palacio de Justicia. Ya entran abogados los abogados defensores, según informa desde Pamplona Jesús Albalat.



10:52

En Madrid también está prevista una concentración esta tarde.

📣📣IMPORTANTE: CONCENTRACIÓN EN MADRID 📣📣



✊🏾LA MANADA SOMOS NOSOTRAS✊🏾#JusticiaPatriarcal



▶️MAÑANA A LAS 20H FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA ◀️ pic.twitter.com/kvAD6NmBAb — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 25 de abril de 2018





10:49

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado que el Ejecutivo espera de la sentencia que se conocerá este jueves sobre la presunta violación grupal en los Sanfermines de 2016 "lo que hemos solicitado" como parte personada en la causa. El Gobierno de Navarra está personado como acusación y pidió para los cinco acusados penas de prisión de 25 años y 9 meses.



10:47

Reacciones políticas ante el caso: la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha asegurado que la supuesta violación grupal ha hecho reaccionar a los ciudadanos contra los comportamientos y delitos contra la mujer. "Una agresión a una mujer es una agresión a la toda la sociedad", ha explicado la dirigente socialista en una entrevista en RNE recogida por Europa Press y ha lamentado que la sentencia, que se hace pública este mediodía en Pamplona, se haya retrasado cinco meses desde la finalización del juicio.

10:46

Se ha convocado una concentración enfrente de la Audiencia Provincial de Zaragoza a las 19 horas

Si nos tocan a una nos tocan a todas por eso el resultado de la sentencia de hoy a las 13 h. En el juicio a la manada, nos afecta a todas. Nos concentraremos en #Zaragoza a las 19h en la Audiencia.#YoTeCreo#laManada #JusticiaPatriarcal #AlertaFeminista pic.twitter.com/pB8UPd1aAx — Amparo Bella (@amparelampa) 26 de abril de 2018

10:41

En varios municipios diversos colectivos han organizado concentraciones:

Mañana nos concentramos a las 13:00 para conocer juntas la sentencia del juicio de los violadores de "La Manada" pic.twitter.com/hgmYyM5Ps2 — Asamblea Feminista de Cantabria (@HFemCant) 25 de abril de 2018

¡Nos vemos este jueves en el ayuntamiento de Sevilla a las 18h en apoyo a la víctima de La Manada! Sea cual sea la sentencia: Hermana, nosotras te creemos! #YoSiTeCreo pic.twitter.com/n5yJOAN0vT — Colectivo Boreal (@Colect_Boreal) 25 de abril de 2018

10:39

La expectación es tal que hay 60 medios acreditados.

10:32

Recordamos que el fallo se conocerá en lectura pública a partir de las 13.00 horas en el Palacio de Justicia, aunque el tribunal debía haberse pronunciado, en un principio, en febrero, pero su decisión se ha ido postergando. a A las puertas del palacio, 15 minutos antes, hay convocada una concentración de colectivos feministas.



10:29

El 28 de noviembre finalizó el juicio tras una polémica intervención de Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los cinco procesados, quien aseguró que "no son modelo de nada", incluso "patanes", "imbéciles" en algunos aspectos, "simples" y "primarios" con el fútbol o las relaciones sexuales, "cuantas más mejor", pero son "trabajadores" y "buenos hijos". Ese día, la defensa también calificó de "película porno" los vídeos grabados por los procesados. La fiscalía insistió en que la víctima no pudo dfenderse.



10:24

Poco después, los cinco acusados afirmaron en el juicio que la joven dio su consentimiento a mantener relaciones.



10:23

Entre los momentos claves del juicio está el 14 de noviembre del 2017, cuando la víctima prestó declaración durante más de cuatro horas sin ver a los procesados, a los que se mantuvo en una sala aneja.



10:21

Este jueves ni la joven madrileña ni los acusados estarán presentes en la lectura del fallo de la sentencia.Pese a ello los periodistas acreditados no podrán acceder a la sala con cámaras ni micrófonos, aunque se distribuirá una señal institucional de audio y vídeo que se podrá seguir desde una estancia colindante, en la misma planta del Palacio de Justicia de Navarra.



10:18

La violación grupal ocurrió de madrugada en un portal de la calle Paulino Caballero. Los cinco acusados fueron detenidos horas más tarde, después del encierro, por agentes de la Policía Foral. El juez de instrucción decretó su ingreso en prisión, donde han permanecido desde entonces los cinco acusados, que han visto rechazados todos sus recursos para reclamar su puesta en libertad.



10:18

El tribunal decidió que los cinco acusados siguieran en prisión a la espera de que se dictara la sentencia. No obstante, esa decisión no fue unánime, dado que no contó con el respaldo de uno de los tres magistrados que componen el tribunal. Los cinco acusados se encuentran en prisión desde que fueran detenidos como presuntos autores de los hechos, que tuvieron lugar el 7 de julio de 2016.



10:16

El pasado mes de diciembre, el tribunal rechazó la puesta en libertad de los cinco acusados, después de que, una vez el juicio quedara visto para sentencia, la defensa de uno de los acusados hiciera una petición para su puesta en libertad. El resto de defensas se adhirieron a esta petición y las acusaciones se opusieron.



10:16

Los miembros de 'la Manada' se enfrentan a penas de cárcel que superan los 10 años por delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.