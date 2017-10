Servicios mínimos en la sanidad pública catalana

La red sanitaria pública de Catalunya no atenderá este martes la actividad programada, lo que afectará a las intervenciones quirúrgicas no urgentes, a las visitas especializadas que habitualmente son atendidas en consultas externas y a las pruebas diagnósticas que no sean inaplazables. En los centros de asistencia primaria (CAP) la actividad se reducirá asimismo a la atención urgente.

También funcionarán las unidades de diálisis, las de vigilancia intensiva, la de grandes quemados, la de sepsia y enfermos infecciosos, las salas de partos, las cocinas y los servicios de radioterapia y quimioterapia, además de las salas de necropsia. Los trasportes sanitarios se limitarán a la atención de lo urgente.

Estas medidas, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de este lunes, no han sido comunicadas a los usuarios, ya que la convocatoria de huelga que los motiva se decidió el pasado domingo. Esto puede implicar que numerosos ciudadanos se desplacen para acceder a una cita médica, por desconocer que esta no se producirá.

Otros apoyos

El sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario en el sector, y la Academia de Ciències Mèdiques han informado asímismo de su inactividad durante el martes, al sumarse a la huelga convocada.