«Si la mujer tuviera más fuerza no habría violencia machista»

El juez de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) Antonio Salas provocó ayer una polémica mayúscula en Twitter al afirmar que la violencia machista es «una manifestación más» de la «maldad del ser humano» y afirmando que «si la mujer tuviera la misma física que el hombre (…) no pasaría esto». La delegada de la Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Teresa Franco, le contestó que los asesinos no lo son por ser «malos (biológicos)», sino «porque aprendieron que las mujeres son suyas». El magistrado le dijo: «O sea que se pega y se mata por un problema educacional, no porque se sea intrínsecamente malo. No lo creo». «¿Es que los maltratadores no tuvieron la misma educación que quienes no lo somos?», insistió. La fiscal Inés Herreros, especialista en violencia de género y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, le recordó a Salas el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, cuyo preámbulo dice que «se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». A esta observación, Salas preguntó qué adelanto ha habido con la ley en términos estadísticos. El adelanto, subrayó la fiscal Herreros, ha sido en el ámbito de la «sensibilización». «La sensibilización como medida creo que ha servido de poco», le replica Salas.