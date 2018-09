Tamara Gorro y Carolina Bescansa protagonizan un tenso debate sobre la gestación subrogada en 'Espejo público'

Tamara Gorro ha reaparecido durante la mañana de este lunes en televisión para realizar una firme defensa de la gestación subrogada, tal y como ha hecho en más ocasiones. A pesar de su estrecha vinculación con Telecinco, la influencer ha visitado el plató de 'Espejo público' en Antena 3 para exponer los argumentos por los que defiende el método que ella misma utilizó para ser madre por primera vez.

Durante el debate se ha enfrentado a Carolina Bescansa, diputada de Podemos, que ha lanzado una pregunta: "¿Cuántas mujeres que no estén en una situación de necesidad económica extrema accederían a ser madres gestantes?". Además, ha subrayado que el coste de la gestación subrogada asciende a unos 200.000 o 250.000 euros en Estados Unidos.

"No, porque lo he hecho yo en Estados Unidos. ¿Ves? Hay que informarse", le cortaba de inmediato Gorro para desmentir la información que acababa de dar. Además, la invitada ha sorprendido al asegurar sin dudarlo dos veces que ella misma accedería a ser madre gestante sin obtener a cambio ningún tipo de remuneración económica.

Tamara Gorro: "No voy a tolerar que insinúes que estoy prostituyendo a una mujer"



"Creo que cuánto se paga por eso explica bien por qué una mujer en Estados Unidos o Ucrania acepta hacerlo. Eso tiene que ver con si la maternidad es un derecho o un deseo, hay que clarificarlo sin insultar ni estigmatizar a ningún niño, estableciendo cuál es la realidad de los vientres de alquiler", ha defendido por su parte Bescansa mientras Gorro señalaba que "esa expresión es fea", refiriéndose a la denominación 'vientres de alquiler'.

Por otro lado, la influencer también ha mostrado su malestar cuando Bescansa ha utilizado el término de 'madres gestantes': "Es que no son madres, no empecemos mal. Madre soy yo, es mi hija biológica. No son madres, nos ofende. Madre soy yo porque es mi óvulo". "Para la inmensa mayoría, el embarazo es un proceso de simbiosis entre el bebé y la mamá, existe un vínculo emocional", replicaba la diputada de Podemos.

"El vínculo es el amor diario, ustedes están fomentando odio", ha añadido Gorro antes de que Bescansa comparara la gestación subrogada con la prostitución, lo que ha provocado que la colaboradora de Telecinco estalle. "¿Perdona? No te voy a tolerar que insinues que estoy prostituyendo a una mujer porque eso es un delito, y yo no soy ninguna delincuente", ha zanjado.