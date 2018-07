Todos a salvo

Un equipo de buzos ha retomado este martes la tercera misión destinada a rescatar a los últimos cuatro niños y un adulto atrapados en una cueva del norte de Tailandia desde el 23 de junio, tras evacuar a ocho escolares en anteriores operativos.

El contingente internacional formado por 18 miembros se ha adentrado esta mañana en la cavidad con el

14:27

Llegada de una de las últimas ambulancias con los menores rescatados al hospital.

14:12

La primera ministra islandesa, Katrin Jakobsdottir, ha sido la primera personalidad internacional que ha dado la bienvenida a todos los rescatados y felicitarse por la hazaña.

Today, hope, compassion, and courage has won. Warmest wishes for a speedy recovery to all of you brave boys from your friends in Iceland. #ThaiCaveRescue