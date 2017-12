El trap 'Velaske ¿yo soy guapa?' denuncia que el machismo de hace 4 siglos sigue vigente

Quizás estemos ante el vídeo del año, o al menos de las Navidades. Velaske ¿yo soy guapa? es el trap -género musical mezcla de hip hop con música electrónica de baile- de las Meninas, un vídeo de menos de tres minutos que se ha convertido en viral en Youtube y que ha conseguido, desde su subida a la plataforma de vídeos el pasado día 25 de noviembre, más de un millón de visualizaciones.

El cuadro de las meninas de Velázquez se ha vestido de trap para denunciar y mandar un mensaje de protesta contra el machismo y el sexismo. Christian Flores, que trabaja desarrollando vídeos para la plataforma PlayGround, es el creador del montaje que ha revolucionado las redes en los últimos días.

"Tienes que ser guapa"

Emilio Doménech, un youtuber, ha hablado con el creador del vídeo en su canal. En una entrevista, Christian Flores ha confesado que la idea para el montaje surge de una experiencia personal que tuvo: "La tesis de la canción es una correlación con una historia familiar que yo viví una vez. Me encontré con una niña de 5 años a la que las abuelas le metían caña diciéndole que tenía que ser guapa y femenina". "Si no estás guapa, nadie te va a querer", asegura Flores que le dijeron las abuelas a la pequeña. "Muchas mujeres que me rodean han sufrido eso mismo, esa presión por ser guapa", y esa es la premisa que ha querido denunciar con el vídeo.

La infanta Margarita de Austria, una niña de 5 años, es la protagonista del cuadro, "una niña de 5 años de hace 400 años". La mayor preocupación de la pequeña está relacionada con la belleza y la estética, ya que no para de preguntar a la gente que le rodea (el pintor Velázquez incluido) si ella es guapa.

"No es normal que con 5 años recién cumplidos mi mayor miedo sea no casarme", asegura Margarita en el trap. "Hace 400 años que vivió Margarita y te das cuenta de que no ha habido un gran avance en este tema", añade Flores.

'Velaske' en las redes

La aparición de esta vídeo viral ha provocado que surja una nueva tendencia en las redes. La moda consiste en crear nuevos memes a partir del meme original, en este caso, el Velaske ¿yo soy guapa? Muchos usuarios han puesto en marcha su imaginación y han creado una serie de montajes muy divertidos. Incluso existe el hashtag #VelaskeYoSoiGuapa para poder compartir los memes con los demás internatutas.