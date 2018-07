Hasta tres ministros podrían encabezar el acto central del día del Orgullo Gay de Madrid

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistirán este sábado 7 de julio a la marcha estatal del Orgullo en Madrid, el acto central de las fiestas que se celebran cada año en la capital la semana posterior al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas, gasy, bisexuales y transexuales), según informan fuentes gubernamentales.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, también tiene intención de asistir, aunque no ha confirmado definitivamente su asistencia. Y naturalmente, también encabezará la manifestación la alcaldesa Manuela Carmena. Quien ni siquiera participará será el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido a quien los organizadores no han invitado por no haber desarrollado todavía del dos leyes del colectivo LGTBIQ+ después de dos años de su aprobación en la Asamblea de Madrid. Garrido ha asegurado que, en su opinión, no existe ninguna razón para ese veto a su participación, extensivo al PP, ya que él representa a "todos los madrileños".

Otros políticos que sí estarán presentes, entre otros, en la gran festividad, el líder de Ciudadanos Albert Rivera y el candidato a la Comunidad Íñigo Errejón, de Podemos.

La manifestación y el habitual desfile de 47 carrozas comenzarán alrededor de las 17.30 horas en la estación de Atocha y concluirá en Colón después de recorrer el Paseo del Prado. La Policía Nacional desplegará un dispositivo de seguridad de unos 1.000 agentes para garantizar la seguridad ciudadana durante el acto. Este año se homenajea el 40 aniversario de la primera marcha por los derechos civiles del colectivo gay en la ciudad, la manifestación volverá a discurrir entre vallas y con restricciones a los vehículos pesados mientras alrededor de 3.000 agentes, entre policías y miembros de los servicios de emergencias velarán por la seguridad de los asistentes.