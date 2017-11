TVE suprime la música de madrugada

Ha tardado casi seis meses, pero al final TVE ha decidido seguir el mismo camino que varias cadenas realizaron el pasado mes de junio: suprimir la emisión en la franja de madrugada de vídeos musicales, a causa del escándalo sobre el fraude de derechos de autor en televisión, una trama conocida como 'la Rueda'. Así, la televisión estatal sustituirá estos musicales por "una programación alternativa de más calidad y de servicio público", según anunciado en el Senado el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez.

El responsable de Prado del Rey hizo este anuncio en su comparecencia mensual ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en respuesta a una pregunta del PP sobre los planes de RTVE respecto a su editora musical. Sánchez informó de que la auditoría interna realizada en RTVE, reactivada el pasado verano tras el conocido como 'caso de la Rueda' (relativa a una trama de miembros de la SGAE y de canales de tele para enriquecerse con los derechos de canciones emitidas de madrugada) no ha encontrado "ninguna cuestión relevante desde el punto de vista de irregularidades", y se puede concluir que "en nuestra corporación no ha habido nada de nada" y "todo está por libro".

Sin embargo, Sánchez recordó que ya el verano pasado, tras saltar el escándalo de 'la Rueda', el espacio de madrugada 'TVE es música' inició una nueva etapa incorporando en julio un sistema abierto con un proceso de selección transparente y realizando los vídeos con producción interna de RTVE. Pero al mismo tiempo, explicó el presidente, "se inició una reflexión interna sobre su posible sustitución por otros espacios más propios de nuestra función de servicio público". Por eso, ha tomado la decisión de "suprimir los vídeos musicales de madrugada dentro del espacio 'TVE es música', y emitir una programación alternativa de más calidad y de servicio público en esas horas de bajo consumo", anunció Sánchez.

El precio de Carlos Herrera

Por otra parte, el presidente de RTVE ha asegurado que la cancelación del programa '¿Cómo lo ves?', que presentaba Carlos Herrera los fines de semana en TVE-1, "no ha costado nada" a la corporación y ha afirmado que "la indemnización para el señor Herrera ha sido 00".

"No ha habido ningún tipo de indemnización", ha recalcado Sánchez al responder a la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima, que ha lamentado las afirmaciones realizadas por el periodista Salvador Sostres en el programa en las que calificó de "fascista" la ley integral contra la violencia de género. Según ha explicado el presidente de RTVE, ni la aparición de Sostres "ni la de nadie" han motivado la cancelación del espacio, que ha estado en antena un mes y que costaba alrededor de 300.000 euros por entrega, ha apuntado.

Dicho espacio no ha alcanzado la audiencia fijada en el contrato, que establecía que "se quitaba sin coste alguno" si tras seis emisiones no lograba dicha cuota, ha detallado Sánchez, que ha recalcado que todas las producciones de RTVE incluyen una cláusula de rescisión por si no se llega a la cifras de audiencia previstas.

También se ha interesado por este asunto el diputado del PSOE José Miguel Camacho, que ha criticado que en horario de máxima audiencia de una televisión pública se emitan programas como el de Herrera o el que presenta Javier Cárdenas ('Hora punta'), y que mañana tiene previsto renovar el Consejo de Administración. "No tenga tanto mimo con este tipo de programas", le ha sugerido Camacho.