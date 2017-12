Valencia se niega a anular el acceso universal a la sanidad

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto ley valenciano que garantizaba el acceso universal a la atención sanitaria, previsto para los extranjeros que no tenían condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud pero habían estado empadronados en la Comunidad Valenciana durante tres meses.

La Generalitat valenciana se mostró ayer completamente en desacuerdo con esta sentencia y su presidente, el socialista Ximo Puig, anunció que seguirán atendiendo con los mismos criterios.

«Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria», aseguró.

Ignacio Subias, diputado socialista en el Parlamento autonómico, lamentó también la decisión y avanzó que existe «una instrucción previa» a ese decreto ley que permite seguir atendiendo con esos criterios.

INSTRUMENTO JURÍDICO

«Que se atreva el PP a denunciar esa instrucción mirando a los ojos a esos 17.000 pacientes», espetó a los populares. Puig, por su parte, añadió que están buscando «el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho de los ciudadanos a la sanidad universal». Los otros dos partidos que conforman el Pacte del Botànic (Compromís y Podem) se mostraron igualmente convencidos de seguir adelante. «Por encima de todo está la salud pública y la sanidad de todas las personas», destacó Isaura Navarro, quien señaló que Compromís quiere un sistema sanitario «que tenga las puertas abiertas para todo el mundo» sin pensar «de dónde viene o si tiene papeles o no los tiene». «Podrá ser legal o no, pero la sentencia es injusta. No podemos dar marcha atrás, tenemos que seguir con la sanidad universal», destacó por su parte Daniel Heffner, de Podem. También el País Vasco, Navarra, Baleares, Cantabria, Cataluña y Aragón han reabierto el servicio en los últimos años. La sentencia, con siete magistrados a favor, cuenta con dos votos particulares en contra. El primero, de los magistrados a los que se inscribe en el bloque progresista Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y el segundo, Antonio Narváez. El Gobierno del PP recurrió la norma valenciana (y otras) al entender que vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo del Sistema Nacional de Salud a los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España.