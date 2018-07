Las víctimas del maltrato se computarán de forma global y no por años

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha anunciado este martes en el Congreso, en una comparecencia en la comisión específica, destinada a dar cuenta de sus planes, que a partir de ahora las víctimas de la violencia machista se computarán de forma global desde que hay estadísticas. De esta forma, con los cuatro nuevos crímenes ocurridos desde el pasado viernes, la cifra asciende a 945 asesinadas. El objetivo de la medida es potenciar la visibilización del problema porque "la sociedad necesita saber y el cómputo es tremendo, enorme, cuando una sola tragedia ya es mucho", ha argumentado la también vicepresidenta.

Calvo ha anunciado además que el Gobierno hará un "esfuerzo presupuestario mayor" para que los ayuntamientos, el lugar al que acuden en busca de ayuda muchas de las maltratadas, dispongan de más fondos. El pacto de Estado rubricado el pasado septiembre acordó que el Ejecutivo traspasaría a los consistorios 20 millones al año, cantidad que el Gabinete de Pedro Sánchez tiene previsto ampliar.

Asimismo, la ministra se ha mostrado a favor de que la reforma sobre los delitos sexuales que activó el anterior Gobierno tras la sentencia de 'la Manada' concluya que es violación toda relación sexual en la que no haya un consentimiento expreso. "Si una mujer no dice 'sí', todo lo demás es 'no' y así se preserva su autonomía, su libertad, su respeto a su persona y a su sexualidad", ha manifestado.



El lenguaje

La vicepresidenta ha anunciado también que ha encargado a la Real Academia de la Lengua (RAE) un estudio sobre la posible "adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto" y que se ajuste a la "realidad de la democracia" formada por dos géneros. En su opinión, independientemente de que se abra o no el melón de la reforma constitucional, es necesario tener este análisis preparado para construir también "de arriba a abajo".