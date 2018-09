Las víctimas piden acelerar la ley contra los abusos a niños

Las víctimas y los expertos, que por fin ven en el horizonte la posibilidad de que se cumplan sus demandas y España alumbre una ley pionera en la protección de los niños que sufren abusos sexuales, no quieren que el proyecto se quede en un cajón del Congreso por la falta de acuerdo. Por eso unieron ayer sus voces, para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acelere al máximo su elaboración con el fin de que la anunciada ley de violencia contra la infancia vea la luz esta legislatura.

El Consejo de Ministros estudió el primer borrador el 7 de septiembre, antes de que estallara el caso Carmen Montón y la ministra dimitiera. Entonces, la que por entonces aún era titular del departamento se comprometió a remitir el proyecto a las Cortes en el segundo trimestre del 2019, después de un amplio periodo de consultas. Su sucesora, María Luisa Carcedo, ha mostrado su apoyo a la norma.

Pero para el pianista James Rhodes o la activista Vicki Bernadet, víctimas en su infancia de abusos sexuales, no es suficiente. Ambos, junto a Save the Children, otras oenegés y la Asociación Española de Pediatría, reclaman a Sánchez que dé luz verde al anteproyecto como muy tarde en enero, para que así dé tiempo a que sea aprobado antes de un posible adelanto electoral. Rhodes se reunió recientemente con el presidente y le trasladó personalmente esta petición. El jefe del Ejecutivo le recibió después de que el músico publicara una carta en El País en la que relataba los abusos sexuales que sufrió de niño en el Reino Unido.

Rhodes revivió ayer aquel horror, con dificultades y visiblemente afectado, en una rueda de prensa: «Cuando era niño sufrí violaciones durante mucho tiempo y, como otros niños, no hablaba, pero daba muestras como nerviosismo o sangrados. No quería ir al gimnasio, donde el profesor de boxeo me violaba y no ocurría nada, me enviaban allí [...] Hoy ocurriría lo mismo pese a los sangrados anales; me volverían a enviar a la escuela [...] Y ese señor sigue en mi cabeza, cuando me acuesto con mi novia, cada mañana cuando me levanto [...]. Yo no quiero estar en esta puta silla dentro de dos años, cinco o diez, necesitamos ya esa ley».

Rhodes urgió a los partidos a trabajar codo con codo: «No es un tema político, sino humano y humanitario», aseveró. La petición no es baladí porque aunque hay consenso en torno a la necesidad de aprobar la norma, en otras materias donde también hay un acuerdo genérico, como en la lucha contra la violencia machista, las diferencias partidistas lastran los avances.

El director de Save the Children, Andrés Conde, ofreció una foto cuantitativa del problema. El año pasado se interpusieron 4.211 denuncias, que son «solo la punta del iceberg», pues aunque se calcula que el 70% de los niños acaban revelando su situación, solo el 15% de casos derivan en denuncia, y de estas solo un 30% llegan a juicio. El problema es que la única prueba de cargo es el testimonio del menor, que no se considera suficiente.

Dio buena cuenta de ello Concepción Sánchez, presidenta de la Asociación de Pediatria, quien denunció que los médicos carecen de protocolos y de un sistema de coordinación que permita actuar rápidamente cuando tienen sospechas de un abuso o una familia les pide ayuda.