«A Lambán le está pasando como a Sánchez, acierta cuando rectifica»

–Viene a Tarazona, ciudad del líder del PP de Aragón, que le apoyó en segunda instancia. ¿Le ratifica como cabeza de lista para el Gobierno en Aragón?

–La ratificación ya estaba desde que Luis María Beamonte ganó en el Congreso Regional. Es la propuesta a nivel autonómico y Beamonte tiene todo mi apoyo porque en Aragón lo está haciendo bien como líder de la oposición. Es, en definitiva, la mejor opción para recuperar el Gobierno de Aragón porque también ha demostrado ser un buen gestor como alcalde y como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Necesitamos una mayoría suficiente.

–Y a nivel de las principales capitales de provincia, una está clara, la de Emma Buj por Teruel, que forma parte de su equipo. ¿Huesca y Zaragoza?

–Todavía no hemos empezado con la designación de candidaturas a nivel municipal. Ahora bien, sí puedo decir que apoyo lo que están haciendo los portavoces de los grupos municipales. Me detengo especialmente en Zaragoza, donde el pacto de perdedores ha llevado al gobierno del cambio al gobierno del fracaso. En el caso de la alcaldesa de Teruel hay que destacar su buena gestión.

–No ha dado nombres, pero en Zaragoza hablaríamos de Jorge Azcón, ¿no?

–Tengo una relación estupenda con Jorge y creo que está haciendo una labor muy brillante como portavoz municipal.

–Y cree que está el partido unido después de las primarias? En Zaragoza ganó Cospedal, en Huesca Soraya y en Teruel usted. Muy repartido…

–Yo pedí a los compromisarios que no preguntaran a nadie sobre su voto. Zaragoza, Teruel y Huesca, votaran lo que votaran lo hicieron al Partido Popular.

–Usted propone que siempre gobierne la lista más votada. ¿Cree que puede llegar el cambio antes de los próximos comicios?

–Lo hemos propuesto una vez más, después de que lo hiciéramos en el 2014 y el PSOE se opusiera, a pesar de que lo llevaba en su programa electoral. Creo que es el sentir mayoritario de los españoles. En las últimas elecciones, el PP fue desalojado de la mitad de autonomías y ciudades en las que gobernaba. No solo en Aragón, sino Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Islas Baleares. Tampoco no solo en Zaragoza, sino Madrid, Cádiz, Valladolid o Palma. No puede ser que los ciudadanos decidan con su voto quién quiere, que sea su alcalde y luego en los despachos se pacte. Proponemos una segunda vuelta cuando no hay una mayoría.

–Otra opción sería la de empezar a hablar con partidos como Cs y reeditar pactos como el de la Comunidad de Madrid. ¿Van a sentarse a hablar antes de las elecciones?

–Vamos a presentar candidaturas en todos los municipios como hacemos siempre, pero es verdad que yo he tenido una relación con Ciudadanos constructiva. Nos une el respeto al sistema constitucional y la defensa de la unidad de España, aunque luego tenemos diferencias en política autonómica, social o en materia territorial en el enfoque que ellos tienen sobre unificar a pueblos pequeños. Mi adversario es el PSOE, Podemos y Cs pueden ejercer una labor de arbitraje como pasa en Madrid, Murcia o Andalucía.

–En las últimas elecciones en Aragón el PP ha ido coaligado con el PAR. ¿Va a repetirse?

–Cuando yo digo que el PP tiene que liderar el espacio del centro derecha no solo eso incluye la relación con Cs, sino también con partidos regionalistas como el PAR con el que tenemos una buena relación. El planteamiento es el de colaborar porque nuestra ley electoral obliga a que la optimización de voto sea fundamental, especialmente en autonomías como Aragón con tantas formaciones políticas.

–En las últimas elecciones en Aragón el PP ha ido coaligado con el PAR. ¿Va a repetirse?

–Cuando yo digo que el PP tiene que liderar el espacio del centro derecha no solo eso incluye la relación con Cs, sino también con partidos regionalistas como el PAR con el que tenemos una buena relación. El planteamiento es el de colaborar porque nuestra ley electoral obliga a que la optimización de voto sea fundamental, especialmente en autonomías como Aragón con tantas formaciones políticas.

–Lambán gobernó de la mano de CHA y con el apoyo puntual de Podemos. Sin embargo, acaba de producirse un acuerdo por la otra banda de cara al impuesto de Sucesiones. ¿Cómo ve esta forma de gobernar?

–A Lambán le está pasando como a Pedro Sánchez, acierta cuando rectifica. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se modifique el impuesto de Sucesiones. Yo me he comprometido a que si gobierno en España lo suprimiré, el de patrimonio también y el de donaciones salvo en los casos donde no hay grado de parentesco. La política financiera de Lambán ha sido muy mala porque cuenta con 1.200 millones de euros más, pero que no se ven en los más de 700 niños que van a estudiar en barracones, en sanidad o en materia energética como en Andorra. Lo que necesita Aragón es, para empezar, diferenciarse de la vecina Cataluña que es, junto a Andalucía, la comunidad con mayores impuestos en sus tramos autonómicos. La zona de Fraga sabe muy bien que cuando en Cataluña se suben impuestos o hay un desafío independentista hay muchas empresas que cruzan el límite autonómico. Una rebaja fiscal le hubiera venido muy bien a Aragón

–¿Cree que habría que armonizar a nivel nacional?

–Lo que propongo es armonizara la baja. El aumento de recaudación este año va a superar los 20.000 millones de euros más, solo en tributos va a haber 12.000 millones más que el pasado año. El problema no es de financiación cuantitativa, sino de un modelo que hizo Zapatero y que es ineficaz. Necesitamos una buena gestión económica y que ahora que se pueden bajar impuestos se haga, se amortice deuda y se baje el déficit. Aquí solo se suben impuestos como el del diésel. ¿Qué opinan de ello los agricultores aragoneses o la Opel y su producción de motores para este tipo de carburantes? Hay que saber de economía.

–Está en Aragón y una de las preocupaciones es en materia de agua. ¿Cuál es su posición ante los trasvases?

–Hay que hacer una política de Estado sin confrontaciones territoriales ni partidistas.

–El ministro de Cultura ha dicho que mientras no sea definitiva la sentencia que dice que los murales deben volver a Aragón estos se queden en Cataluña. ¿Cuál es su opinión?

–El ministro debe ser el primer español en cumplir las resoluciones judiciales.

–Aragón es una de las comunidades más despobladas. En la negociación por modificar la financiación autonómica se pide que prime esta situación. ¿Cómo lo ve usted?

–La financiación tiene que ser justa entre las comunidades. El actual sistema es malo para todas porque Zapatero lo pactó bilateralmente con Cataluña y luego lo adornó con complementos con Andalucía. Lo hizo para perjudicar en las autonomías donde gobernaba el PP

–El PP se va a abstener sobre la exhumación de Franco. Aquí en Aragón hay una familia que ha ganado una sentencia para exhumar los restos de sus familiares de dicho lugar. ¿Cómo lo ve?

–Cualquier español tiene que tener el derecho de decidir dónde quieren que sus seres queridos reposen