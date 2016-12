Cada afectado aragonés podrá recuperar una media de 15.000 

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A ver, Luis. No es así. Mi hipiteca es del 2005, suelo al 3 y techo al 13. Nada del 7, en esas fechas el techo era del 13 o el 15%, por eso es abusivo. Un suelo al 1,5 con techo al 7 no es abusivo pero no es lo que ocurrió