Albiol y Torra se enzarzan en Cambrils

Los momentos previos del acto de homenaje a las víctimas del 17-A en Cambrils han sido escenario de una tensa discusión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol. El momento ha sido captado por las cámaras de TV-3, que han recogido cómo Albiol recrimina alguna cosa al 'president'. Torra responde con vehemencia y finalmente se va e interrumpe la discusión.

La televisión no ha podido recoger el contenido de la conversación. Torra, en declaraciones posteriores al 3/24, ha manifestado que Albiol le ha "interpelado", pero no ha concretado el motivo. "No era el momento ni el lugar", ha asegurado.

El líder del PP catalán se ha referido después al al incidente: "Es inadmisible que Torra pierda las formas y se dedique a amenazar al Estado. Y así se lo he dicho en persona. No lo debe hacer nunca, pero mucho menos en unos días en los que homenajeamos a las víctimas de los atentados terroristas."

🎥 Es inadmisible que Torra pierda las formas y se dedique a amenazar al Estado. Y así se lo he dicho en persona.



No lo debe hacer nunca, pero mucho menos en unos días en los que homenajeamos a las víctimas de los atentados terroristas. pic.twitter.com/zxshwYT3NG — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de agosto de 2018

Antes del acto de Cambrils, había sido muy crítico con unas declaraciones de Torra durante el homenaje de este viernes a los presos de Lledoners. En ellas, el 'president' instaba a "atacar a este Estado español injusto". En un tuit, el líder del PPC reclama a Pedro Sànchez que "responda a esta amenaza".