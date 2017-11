Los anticapis en Aragón buscan enfriar su crisis por Cataluña

El colectivo Anticapitalista en Aragón mantuvo ayer una reunión de urgencia para «matizar» la polémica surgida por un supuesto reconocimiento a la república catalana por parte de la formación. La agrupación forma parte de Podemos y varios de sus líderes estatales han sido apercibidos por la dirección a raíz de su toma de postura. El secretario general, Pablo Iglesias, ha llegado a señalar que están «políticamente fuera de Podemos»,

En la comunidad dicen «acatar» el fondo del informe, pero se desmarcan de lo que consideran interpretaciones interesadas. Fuentes internas del partido explicaron que se ha «sobredimensionado» la trascendencia de su postura por motivos interesados. «Ante las interpretaciones que está dando la prensa nuestro comunicado nos gustaría destacar que no pretende reconocer o no una república catalana por no somos un Estado o un organismo que tenga capaciada para ello», indicaron.

Insistieron en que el objetivo primordial del colectivo es «señalar los peligros del giro autoritario» que creen que se puede producir ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En todo caso se reafirmarom en lo que llaman «compromiso por el derecho a decidir mediante referéndum del pueblo catalán». En este aspecto algunas voces dentro de Podemos también han mostrado su discrepancia.

Según los portavoces aragoneses de Anticapitalistas la agrupación «defiende la apertura de procesos constituyentes para rearticular las relaciones entre los pueblos en igualdad». En el propio manifiesto actualmente discutido se señala como objetivo ante la deriva soberanista calanana la oportunidad de construir una sociedad «alternativa a la de las élites políticas y económicas» y «conquistar nuevos derechos sociales y democráticos para las clases populares».

cambios internos / Anticapitalistas está en estos momentos en un periodo de reestructuración interna. Han coincidido el paso atrás del hasta ahora rostro visible de la corriente, el diputado en las Cortes de Aragón Román Sierra, y la renovación interna en el partido, algo que ha culminado con la llegada de Nacho Escartín a la secretaría general autonómica.

Está previsto que la situación catalana se aborde en el próximo consejo ciudadano autonómico que tendrá lugar el sábado. En el foro Podemos también abordará la probable negociación presupuestaria con la DGA.

La corriente Anticapitalista agrupa a un sector minoritario en Podemos Aragón, pero ha recibido hasta la fecha apoyos significativos en el pasado como los de la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, o la diputada en las Cortes de Aragón, Itxaso Cabrera, entre otros.