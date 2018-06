Aragón exige que la atención a hijos de agresores no dependa de ellos

Aragón presiona al Estado para que se cumpla el pacto contra la violencia machista, principalmente, en lo que concierne a cuestiones de modificación legal. Una de ellas se refiere a la actual obligación de que las parejas de víctimas de violencia de género tengan que autorizar la atención psicológica a sus hijos. La comunidad entiende que este servicio no tiene que estar en función del permiso paterno y así lo ha vuelto a solicitar al Estado. Ayer, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, insistió en este asunto en la presentación de la campaña No significa no. Y sin un sí, también es no. Tolerancia cero con las agresiones sexuales.

Además, la comunidad también exige que los agresores dejen de tener derecho a visitar a sus hijos, en otra modificación legal reclamada por la DGA. Asimismo, Broto recordó que Aragón ha exigido en consejos sectoriales y por cartas el cumplimiento del pacto y que se repartan los 200 millones asignados que, a su juicio, ya tenían que haber llegado a las autonomías porque no tenían que estar vinculados a los Presupuestos Generales del Estado.

la campaña // La campaña contra las agresiones sexuales puesta en marcha por el Instituto Aragoneses de la Mujer (IAM), el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) da continuidad a la que se inició el año pasado y que cuenta ya con la participación de 173 entidades locales. Todas ellas se han sumado a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales, a través de la que se han canalizado acciones destinadas a la prevención, erradicación, sensibilización, formación e información en materia de violencias sexuales.

«Se trata de concienzar a la sociedad y de hacernos eco de las demandas sociales, de las reivindicaciones feministas y de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género», indicó la consejera aragonesa.

«Si no hay un sí explícito, siempre es No porque la libertad de las mujeres en este tema es fundamental y tienen que decir sí cuando quieren tener una relación», insistió Broto.

Para ello se han diseñado carteles, pegatinas con el teléfono de atención a las víctimas (900 504 405) y una guía de actuación de las entidades locales ante las agresiones sexuales y una hoja de adhesión para estas.

El director general del IAJ, Adrián Gimeno, aseguró que la juventud actual es reflejo de la propia sociedad y reconoció que por parte de este colectivo hay «una inquietud por cambiar las cosas» y una mayor concienciación. «Los jóvenes quieren erradicar esta lacra», aseguró.

Por su parte, la directora del IAM, Natalia Salvo, recordó que se ha puesto en marcha el proceso de elaboración del primer protocolo aragonés de prevención y actuación ante las violencias sexuales en Aragón.

ZARAGOZA

