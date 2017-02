Aragón resucita el interés por la biomasa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Las calderas de pellet no tendrían sentido sin la correspondiente subvención. Sin ella estás haciendo el primo. Frente al gas la madera tiene 3 grandes inconvenientes. Primero, tiene la mitad de poder calorífico que el gas. Segundo, produce cenizas y demás resíduos. Tercero, necesitas un silo o depósito para almacenar los pellet así como estar pendiente de no quedarte sin suministro. No creamos que hemos vuelto a inventar la pólvora. Combustible de la Edad de Piedra.