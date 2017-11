Aragón se rinde al Black Friday

Hasta cierto punto estos descuentos están bien.Otra cosa es que nos metan prendas que tengan "archivadas" y nos quieran dar gato por liebre.Hay que estar atentos.Lo que no aguanto es que nos lo quieran meter en INGLÉS.¿Por qué no pueden decir VIERNES NEGRO? Estamos en ESPAÑA señores comerciantes y aunque algunos sabemos algo de inglés,habrá personas mayores que se pregunten a que viene ese palabrejo.El año pasado solo vi un comercio de zapatos en Cesar Augusto que no lo quiso poner en inglés.este año no se si habrán hecho lo mismo.Y...¿por qué le dicen viernes negro? Será porque cierran más tarde y es más oscuro? Ya vale se tragarnos cosas, palabras que nos vienen de otros sitios y las adoptamos para siempre.HOY ES VIERNES DE REBAJAS ESPECIALES.