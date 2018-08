Buscan al conductor del atropello mortal de Zaidín

La Guardia Civil trata de localizar al conductor responsable de un atropello mortal en Zaidín (Huesca). El cadáver de este hombre de edad avanzada fue hallado en una cuneta de la A-1241.

La investigación dependiente de la Guardia Civil apunta a un accidente de tráfico, descartando que el cadáver fuera abandonado en dicho lugar tras la comisión de un crimen previo. La cuestión que no está clara es si el responsble de este arrollamiento se enteró de la comisión del mismo o pensó que había colisionado con un animal, puesto que el siniestro pudo haberse cometido durante la noche. No obstante, será la autopsia la que certifique la hora del fallecimiento.

DE MADRUGADA

El cuerpo de esta persona, que no ha podido ser indentificada, fue hallado sobre las 03.00 horas de la pasada madrugada a la altura del kilómetro 22 de dicho eje viario por una persona que pasaba casualmente por la zona. Hasta el lugar se trasladaron agentes del instituto armado que tan solo pudieron certificar el fallecimiento y solicitar al juez que realizara el pertinente levantamiento del cadáver.

Los investigadores realizan pesquisas, además, para tratar de identificar al fallecido, que no portaba documentación alguna en el momento de llegar los agentes al lugar donde se encontraba el cuerpo. No obstante, aunque la principal hipótesis de trabajo es que el fallecimiento se produjo como consecuencia del accidente de tráfico, los investigadores no descartan otras posibles causas.

Este mes de agosto está siendo especialmente trágico en lo que respecta a los atropellos mortales. La pasada semana una mujer de 77 años murió tras ser atropellada por un turismo en la avenida de Navarra de Tarazona. Ya a primeros de mes, un joven de 22 años murió en la localidad oscense de Castillonroy. Unos jóvenes que también volvían de fiestas le pasaron por encima con el coche y pararon a auxiliarle, pero no le habían visto en pie, por lo que no se descarta que ya hubiese fallecido cuando ocurrió este último siniestro.

El joven había acudido a las fiestas de la también próxima Ibars de Noguera, y por causas que se desconocen se separó de su grupo de amigos y acabó en el municipio oscense, sin documentación.

En este mismo mes la Policía Nacional y la Local de Huesca pudieron resolver un atropello de un ciclista en Chimillas. En este caso no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero el responsable del mismo se dio a la fuga. Sin embargo, los investigadores descubieron una furgoneta que presentaba signos de haber sufrido un accidente. Tras realizarle una prueba de ADN dio positivo.