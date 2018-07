Casado busca hacer pinza con Cospedal para ganar a Santamaría

Estan locos estos pperos, si lo que pretenden es renovar el partido la verdad es que no lo acabo de ver, al menos con Casado, nada menos que el delfin de la Espe y de Aznarin, vamos huele a rancio que mata, da la impresión que pretenden con este lo que no consiguieron con Mariano, emplearlo de marioneta. Encima el colega parte ya con plomo en las alas con lo de los estudios. ¿Habrá que ir pensando que la única que no estaba manchada en el P.P. era Soraya y por eso es el enemigo a batir?. Personalmente a mi ya me va bien que salga Casado, soy antipepero, y este promete grandes cosas.