Competición entre autonomías por reducir el impuesto de Sucesiones

Quien pierde si se reducen los impuestos?. El que menos tiene. Con este impuesto se está mintiendo descaradamente. La inmensa mayoría no paga por este impuesto o paga muy poco. La eliminación favorece a los mas pudientes. Los que menos tienen están cayendo en la trampa de los ricos con el señuelo de no pagar. Luego esos con menos recursos, que son los que tienen sanidad y educación pública y policía pública y bomberos públicos y carreteras( no de pago) etc protestarán por ver reducidas todas esa prestaciones.