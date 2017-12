«Conmoción» entre el entorno de Lanza por su encarcelamiento

El entorno de Rodrigo Lanza no salía ayer de su asombro tras conocer que había sido enviado a prisión provisional. «Estamos conmocionados», explicaba, visiblemente conmovida, una de las responsables del restaurante vegetariano donde trabajaba Lanza, y cuyo nombre se omite por razones de seguridad. La mujer aseguraba que no creía que las cosas hubiesen ocurrido tal y como ha trascendido hasta ahora, vía testigos presenciales, Policía y auto judicial, porque «conociendo a Rodrigo», no les cabe «en la cabeza» ni que pudiera iniciar una discusión ni que pudiera agredir a nadie. En el bar le tienen como una «buena persona», muy buen profesional y atento con los clientes.

Sus compañeros de trabajo tampoco le conocían anteriores trifulcas en su vida privada, y de hecho desde el primer momento fue confirmado que, desde su llegada a Zaragoza, no había sido detenido por ningún tipo de incidente.

Antes sí pasó cinco años en prisión por haber dejado tetrapléjico a un agente de la guardia urbana de Barcelona durante un incidente en la casa okupa donde residía. Sus compañeros mostraron su malestar con el tratamiento que se le está dando al asunto y a las informaciones vertidas sobre él.

Su abogada intentó aportar documentación que probase este arraigo y condición normalizada para evitar el ingreso en prisión. La letrada, Ana Sebastián, explicaba que había solicitado que no se adoptase la medida porque defienden no solo la tesis de que Lanza fue el agredido por Láinez y se defendió, sino que los testigos mostraban «múltiples contradicciones». Es de suponer que se refiere a los testigos que acompañaban a Lanza respecto a los clientes del bar, ya que el auto judicial resaltaba la unanimidad de los testimonios respecto a la mecánica de la agresión. El proce so penal ha paralizado el proceso de expulsión automáticamente abierto a Lanza. Este es posible porque, aunque en las informaciones iniciales se indicaba por error que tenía la nacionalidad española, en realidad tiene pasaporte italiano, por lo que tiene residencia legal en España como europeo.

Mientras, se seguían sucediendo las muestras de duelo por la víctima, que se han concretado también en el mantenimiento, incluso un pequeño incremento, con flores y más velas, del pequeño altar improvisado en la puerta del bar donde perdió la vida, el Tocadiscos.