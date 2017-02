Cubero solo dará explicaciones «a puerta cerrada» sobre el accidente

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, tendrá que dar explicaciones sobre el proceso que se siguió para autorizar la instalación y apertura de la carpa de la cerveza en Valdespartera durante las últimas fiestas del Pilar donde resultó herida grave una mujer de 37 años como consecuencia de la caída de una viga. Tras ser citado por un «delito grave de lesiones por imprudencia», el PSOE solicitó ayer la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria y el PP una comisión de investegicación. Cubero solo hablará si es «a puerta cerrada». Esta fue la condición del concejal, a pesar de asegurar que todo se hizo «correctamente» y que no hay nada de ocultar. También el PP registró una pregunta para el pleno.

Cubero reiteró que no hará valoración alguna hasta su declaración ante el juez el día 27. El viernes pasado recibió una citación del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza para declarar, junto al Jefe de la Oficina Económica-Jurídica de Servicios Públicos, Enrique Asensio, sobre el proceso seguido para autorizar la apertura de las instalaciones. La petición fue realizada por el abogado de la acusación, Alberto Cervera, al considerar que «existen indicios de responsabilidad» dado que fue el órgano competente para dar la autorización en una instalación en la que faltaban vigas. También están citados los titulares del montaje, la empresa y las aseguradora.

Cubero se mostró tranquilo ya que un ingeniero avaló la estructura. «No me preocupan las consecuencias porque tanto los técnicos como el ayuntamiento han hecho las cosas de forma correcta». Desde el PSOE, Carlos Pérez Anadón solicitó ayer una junta de portavoces extraordinaria ante la «ocultación de la situación jurídica tanto de Cubero como del ayuntamiento». «Queremos que el alcalde, Pedro Santisteve, dé explicaciones respecto a la responsabilidad patrimonial del consistorio». El popular Jorge Azcón instó a Cubero que actúe en consecuencia a «las lecciones de ética y honestidad» que ha dado hasta la fecha. «Se ha cansado de pedir dimisiones y ahora no se aplica lo que ha exigido». La portavoz de C’s, Sara Fernández, también mencionó sus «lecciones de humildad y honestidad» y criticó que «ahora no quiera dar la cara». Desde CHA, Carmelo Asensio acusó del Gobierno de ZeC de «falta de transparencia» y recordó que «en política hay que ser consecuentes e impecables» en cada acto.