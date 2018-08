La danza como motor de cultura

De convulsas se podrían calificar las últimas semanas para Víctor López, gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, la entidad municipal encargada de gestionar el Teatro Principal, el del Mercado, el Centro de Danza y la Filmoteca de Zaragoza. El pasado viernes 27, López tuvo que comparecer en el pleno del ayuntamiento a petición del PSOE para responder sobre una irregularidad administrativa que paralizó uno de sus planes centrales de danza, el TransitProject. «Fue uno de los peores momentos desde que estoy al frente del patronato. Aunque no hay mal que por bien no venga, por lo menos ahora la danza está en el centro de la política cultural de esta ciudad», admite. Durante su comparecencia, el gerente admitió el error y dijo estar «solucionándolo». «El TransitProject no se pondrá en marcha de nuevo hasta que no estén listos todos los informes jurídicos y económicos. No hay fecha», explicó el pasado viernes en el pleno.

El puesto de gerente en el patronato es un cargo de libre designación que elige el concejal de Cultura de turno. Para elegir a López, Fernando Rivarés, el responsable actual de dicha área, convocó un tribunal formado por expertos y políticos para abrir el proceso de selección de esta plaza. «Yo gané la plaza y estoy legitimado. Me entristece que se diga que el concurso estaba dado, porque entre los expertos estaba, por ejemplo, Mariano Anós, que lo ha sido todo en esta ciudad». López, finalmente, accedió al cargo el 14 de abril de 2016.

Apuesta por LA DANZA / Durante el pleno, a López se le achacó estar desvirtuando la actividad del Teatro Principal programando muchos espectáculos de danza en comparación con las funciones teatrales. «No es verdad que haya más danza que teatro, ahora hay danza todos los meses, eso es verdad. Antes se hacían una o dos funciones al año y con compañías de segunda división», argumenta al respecto. Lo cierto es que López fue elegido precisamente porque en el proyecto que presentó incorporaba «la recuperación de la danza para la ciudad». Y así ha sido desde entonces.

Entre sus mayores logros, el gerente del patronato se siente «orgulloso» de haber recuperado el Centro de Danza, que desde el año 2016 ha multiplicado su trabajo, algo que se hace evidente, según López, por las memorias de actividad de cada temporada. La del 2017 es cinco veces mayor que la del 2016. En cuanto al Teatro del Mercado, López resalta que su ocupación media ha crecido del 35% cuando él entro como gerente, a un 57% actual. «Además hemos recuperado los espacios municipales para las compañías de la ciudad, en vez de dárselo todo a grupos de Madrid o Barcelona, como se hacía siempre», añade.

Una cuestión «política» / «Antes de irme me gustaría que se asentaran los proyectos que hemos puesto en marcha y que se siga contando con las compañías de danza de aquí», cuenta el gestor, que al ser preguntado por su continuidad en el cargo la siguiente legislatura responde: «Yo tengo los pies en el suelo y soy consciente de todo. Si ZeC no renueva, los políticos que entren traerán un nuevo gerente».

Víctor López dice creer que detrás de los ataques a su gestión desde los grupos municipales del ayuntamiento hay motivos políticos. «Se ha utilizado un proyecto artístico para cuestiones políticas. Los mismos que critican este proyecto (refiriéndose al PSOE), son los mismos que están en la Compañía Aragonesa de Danza, que el Gobierno de Aragón concedió a dedo a dos compañías privadas (LaMov y Berna). Cuando eso ocurrió, ni Rivarés ni yo lo criticamos porque nos parecía bien», dice López.

Según cuenta el gerente, cuando se puso al frente del patronato, estas dos mismas compañías privadas eran las que ocupaban, «casi con exclusividad», las salas del Centro de Danza. «Yo puse las mismas condiciones para todos, y ahora hay más compañías que utilizan estos espacios. Por esto nos critican, por no darles privilegios», concluye.