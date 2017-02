La DGA pagará el 25% de la extra cuando las cuentas se aprueben

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró ayer que en cuanto se aprueben los presupuestos del 2017 se abonará de forma inmediata a los empleados públicos un 25% de la paga extra de Navidad del 2012 que les fue detraída. En este sentido dijo, en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de las Cortes por la diputada del PAR Elena Allué, que el borrador de presupuestos para este año prevé el pago de este porcentaje de la extra y un incremento salarial del 1%.

Allué lo duda porque, según sus cálculos, para hacer frente a este porcentaje de la extra y a la subida del 1%, así como al agujero que se ha dado en el 2016 en las partidas para el pago de nóminas corrientes, se necesitarían 184 millones de euros más en el capítulo I, y el borrador solo incluye 75 millones más. La diputada recordó que en noviembre del 2015 se alcanzó un acuerdo con UGT y CSIF para fijar un calendario para el pago de las cantidades pendientes, con la devolución total en el 2016. El acuerdo no se ha cumplido y el consejero «ha perdido toda la credibilidad», dijo, aunque también estimó que firmó el pacto «a sabiendas de que no lo iba a cumplir».

Gimeno recordó que el gobierno propuso una modificación presupuestaria para este fin que no salió adelante por el rechazo de algunos grupos parlamentarios, y que a partir de marzo del 2016 la comisión delegada de Asuntos Económicos del ministerio estableció que si el gobierno pagaba la extra, no podría acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico. Este año, precisó, esa limitación no existe y se pagará el 25 % en cuanto se aprueben las cuentas.



Obras públicas



Lo que no impedirá la prórroga es la ejecución de 11 millones en carreteras, según dijo el consejero responsable, José Luis Soro, a una interpelación del popular Javier Campoy, quien censuró que este año haya sido «perdido» en cuestión de infraestructuras, a pesar de la «actitud y aptitud» del consejero, debido a la poca dotación presupuestaria.

Hasta que se aprueben los presupuestos de 2017, el gobierno puede ejecutar aquellas inversiones con anualidades vigentes, como el tramo entre La Almunia y Cariñena de la A-220 (ya ejecutada y de la que solo queda pendiente el pago de 160.000); el tramo de Ejea a Navarra de la A-12 (780.000 euros), y los tramos Sena-Sariñena (4,269 millones) y San Lorenzo de Flúmen-Venta Ballerías (150.000) de la A-131.

Además, Soro explicó que se ha estado trabajando en la tramitación anticipada de siete obras para estar en condiciones de que la prórroga no les afecte, tres de ellas sacadas del FITE: la A-1409 entre La Ginebrosa y Cañada de Verich (170.000); la A-1702 entre Ejulve y Órganos de Montoro (380.000) y la A-1701 entre Mosqueruela y Castellón (800.000). Las otras cuatro obras que ya están en pleno proceso de licitación son la mejora de la A-1205 entre Jaca y La Peña (404.000 euros); la A-1503 entre Illueca y el cruce provincial (1,620 millones); la A-1605 entre Graus y el valle de Arán (502.000), y la A-202 entre Calatayud y Munébrega (1,9 millones).