Un doloroso baño

Hay que empezar a reconocer que se ha fallado en la contratación de jugadores. No tienen la calidad necesaria para luchar por un ascenso. Buff y Grippo que han aportado hasta ahora, nada. Borja Iglesias de momento no ha demostrado ser mejor que Angel, Borja Bastón, William José, etc, etc. Verdasca está verde verde. Febas, sabe manejar bien el balón, pero su fútbol no aporta nada. Eguaras, un medio centro del montón. Los laterales, están bien, pero no son cracks. Papu ha demostrado mucho individualismo, gol, pero poco juego colectivo. Alain, no sabemos, porque el entrenador se empeña en ponerlo fuera de su sitio. Vinicius, ni está ni se le espera. Mikel, Toquero y Cristian, tres buenos fichajes, pero en el declive de su carrera.