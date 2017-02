La economía aragonesa apenas creará empleo hasta el año 2018

Serafin, yo creo que si es usted tan iluso para no llamar comunistas a los de la coleta, es que sabe poco y aun encima no lee lo que dicen. Iglesias y compañia, se han definido como comunistas, no yo, ellos. insisto, lea lo que digo y comprendalo. No digo que si no gobiernan los que yo quiero cierro. Digo que si no me ofrecen seguridad y garantia me voy. Pasa en cataluña, pasa en aragon y pasa en cualquier sitio gobierne quien gobierne. El Psoe en esta comunidad ha gobernado muchos años atrayendo empresas y dando seguridad, pero a dia de hoy estan atados de pies y manos por podemos. Y eso no da seguridad al empresario, ninguna. Por favor, no lean entre lineas, no digan lo que yo no digo, no añadan adjetivos porque es simple. El psoe junto con podemos, no da seguridad al empresario. Y serafin, seguramente sabre mas de lo que es un comunista que usted, no le invito a ir a salamanca, simplemente quedamos y le enseño, gratis.