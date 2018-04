«El pacto de la bilateral está siendo manifiestamente insatisfactorio»

El cumplimiento de los compromisos que el Estado y Aragón firmaron durante la última cumbre bilateral entre las dos administraciones están siendo «decepcionantes». O al menos así se lo transmitió ayer el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al líder estatal, Mariano Rajoy. «Lo sustancial no se está cumpliendo», denunció.

Durante el encuentro se acordó impulsar otra convocatoria de la bilateral, sin embargo no se precisaron fechas concretas para su celebración. «El funcionamiento de este mecanismo está siendo manifiestamente insatisfactorio ya que no está habiendo un seguimiento correcto y porque los compromisos del Gobierno de España no se están cumpliendo, ni en consignaciones presupuestarias, ni en la rapidez con la que se gestionan los proyectos que se tienen que abordar», detalló el socialista. Además aseguró que existen muchos acuerdos que «ni se han empezado».

De cara a la próxima cita, Lambán consideró que la bilateral «es un elemento fundamental recogido en el Estatuto de Autonomía» y señaló que, a pesar de los problemas con los que se están encontrando, insistirá en mantener «una relación de cooperación mutua para comprobar si todos estos asuntos pendientes se van resolviendo».

Por su parte, el presidente Mariano Rajoy subrayó a través de una nota de prensa que las inversiones en infraestructuras para Aragón previstas en los presupuestos generales crecerán un 19,7%, al pasar de 258 millones de euros del año pasado a los casi 310 millones de euros que se han reservado para este año.

Además se mostró favorable a impulsar la muy retrasada Estrategia Nacional contra la Despoblación, así como a agilizar la aprobación de las medidas a adoptar frente al reto demográfico. Este fue uno de los compromisos que se fijaron en la última celebración de la conferencia de presidentes autonómicos y en Aragón se considera un asunto esencial. «La estratategia es decisiva y Rajoy ha reiterado su voluntad de ponerla en marcha, pero no ha sido demasiado preciso», ironizó Lambán.

De forma paralela también se puso sobre la mesa el asunto de la extensión de la banda ancha por las zonas con menos habitantes. «Cuando nosotros, desde el Gobierno de Aragón y en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos estabámos trabajando en extender la cobertura hemos visto como el Estado ha planteado una proyecto similar sin coordinación previa», evidenció.

Por este motivo pidió que se mejore la coordinación entre administaciones y pidió más fondos para poder cumplir con los objetivos prometidos. «Hemos manifestado que la dotacion para llevar a cabo esa iniciativa es muy escasa», indicó. De hecho, calificó la dotación del plan 300x100 como «manifiestamente insuficiente».

archivo de la corona / Y lo hizo poniendo como ejemplo las cifras que se han barajado en Aragón. «Para llegar a 346 núcleos se han invertido 36 millones de euros y ahora se busca llegar a más de mil municipios con solo 18 millones de euros que se invertirán hasta el 2021», apuntó.

El encuentro sirvió también para recordar el octavo centenario de la fundación del Archivo de la Corona de Aragón. El presidente de la DGA reclamó que se convoque al patronato gestor de la entidad, en el que participan Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, como una forma de demostrar que los catalanes «son parte de España».

Lambán pidió que sea el Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, el que presida la celebración del encuentro.