El problema es que falta ocio alternativo

CONSEJO DE JUVENTUD DE ZARAGOZA

Conscientes de que «hay que atajar» el botellón «sea como sea» por las negativas consecuencias que provoca, desde el Consejo de Juventud de Zaragoza apuntan a un problema: «Falta ocio alternativo los fines de semana más allá de quedar para beber alcohol», dijo Adrián Allo, presidente del colectivo.

«Paso mucho tiempo con jó- venes y me transmiten eso. Además, cualquiera les puede comprar la bebida en según qué tiendas. Ahí también habría que hacer algo», apuntó.

El hecho de que se hayan sentado las bases para una futura ley es, según Allo, «beneficioso», pero consideró que el tema de las sanciones a los padres quizás no evite la situación. «Un padre no puede estar 24 horas vigilando a su hijo que, al final, saldrá con sus amigos y será él quien decida. Es un tema candente que en Zaragoza vivimos cada semana, en la zona de Macanaz por ejemplo», señaló.

La publicidad y el uso de imá- genes de famosos como reclamo es otra perspectiva que para el Consejo de Juventud de Zaragoza afecta «de forma directa» a la sociedad. «De algún modo fomenta y te incita», añadió.

«Creo que todos los jóvenes tienen conciencia en general de que el alcohol es malo, pero hasta que no les sucede una situación drástica como un coma etílico quizás no se es consciente de lo que puede desencadenar. Hay que empezar a hacer algo ya, porque cada vez se empieza más joven a beber y las consecuencias nunca son positivas», precisó Allo

. En este sentido, el presidente del consejo apuntó a la educación y a la prevención desde la escuela. «Hay que hacer más charlas y dar más información relacionada con el problema a largo plazo. Beber conlleva actitudes debido a esa pérdida de control que pueden desencadenar en situaciones peores. Eso se debe contar desde muy pequeños», consideró.

«El alcohol es una droga, pero no se ve como tal. Tomarse una caña lo consideran como algo normal, lo ven a diario en los bares, a los adultos, quizás a sus padres, y no hay miedo. El problema es que solo se escarmienta cuando pasa algo gordo», dijo Allo. «La juventud muchas veces hace lo que le da la gana y de los consejos de los padres se coge algo, pero no todo. Es una cuestión de edad y todo depende de una educación social», apuntó.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza precisaron que tienen disponible el programa de ocio alternativo 12 lunas , que ofrece actividades gratuitas y accesibles a jóvenes de entre 12 y 30 años. Entre ellas hay escalada indoor, cine, sesiones de filosofía y reflexión, club de lectura, bandas callejeras o sesiones de escape room. Todas ellas se realizan entre viernes y domingo con el fin de que los jóvenes de la ciudad puedan optar a actividades más allá del botellón y las discotecas.

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA

Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, consideró «positiva» toda ley que esté dirigida a prevenir y cuidar la salud de los adolescentes, pero «siempre hay matices», dijo. En este sentido, señaló que «no se puede imponer a la fuerza según qué medidas cuando los adultos hacemos fiestas, donde hay alcohol, y los hijos están al lado, a unos metros, y lo ven», apuntó. «Es una cuestión social», señaló. Planas apuntó como «fundamental» la educación emocional que deben ejercer padres y profesores. «Es la clave, porque lo que se está adoptando son pegotes. No hay que sancionar, sino prevenir. El alcohol conlleva muchas conductas de riesgo (peleas, agresiones, abusos sexuales o accidentes) que hay que tener en cuenta» puntualizó Planas. «Es mejor una ley así, donde veamos matices, que nada. La normativa es necesaria, pero también esa educación base. Hay que saber decir que no y no dejarse llevar por el grupo», añadió. Respecto a las actuaciones de las instituciones, el pedagogo reclamó más inversión en personal y profesionales para abordar el problema de forma precoz. «La actuación de los servicios sociales deja mucho que desear. Les falta capacidad de reacción. Solo intervienen en situaciones críticas», dijo.