«El PSOE no descarta una moción de censura a Mariano Rajoy»

–Muchos temas sobre la mesa, presupuestos generales del Estado, Cifuentes, Cataluña, encuestas,.. ¿Qué es lo que le preocupa a Pedro Sánchez a día de hoy?

El desempleo, la precariedad laboral, el retroceso en los niveles de cohesión social, la parálisis de este gobierno y Cataluña especialmente.

–Hablando de Cataluña. ¿Cuál es la posición que van a mantener en este momento?

Nosotros siempre dijimos que íbamos a mantener una posición de Estado y eso significaba tratar de defender la legalidad vigente. Una vez repuesta, gracias al artículo 155, se trata de llegar a acuerdos entre catalanes para acabar con la quiebra de la sociedad y acabar con la ruptura de Cataluña con el conjunto del país. Por eso pusimos en marcha la comisión de política territorial y ahí el reproche a Unidos Podemos como a CS porque venían a reformar España y se niegan a proponer y debatir sobre uno de los principales cuestiones del país que las reformas territoriales.

–La semana finalizó con la puesta en libertad de Puigdemont. ¿Cree que se pone en entredicho al sistema judicial español?

Hay que ver qué mecanismos se tienen que revisar en la cooperación internacional europea, pero es evidente que desde el punto de vista político se hace difícil confiar en la estrategia del Gobierno de España. El Gobierno de España dijo que habían previsto detenerlo allí porque el delito de rebelión estaba tipificado, por lo que cuesta creer en la estrategia política del Gobierno.

–¿Cree que Rajoy ha vinculado demasiado su estrategia al tema judicial?

Estamos viendo clarísimamente las limitaciones que tiene la estrategia judicial que tienen para resolver la crisis política. Puigdemont tiene que responder de sus actos ante la Justicia. Aquí lo que hay son políticos presos, pero necesitamos una respuesta política a una crisis política.

–Puigdemont insiste en que uno de esos políticos presos, Jordi Sánchez (ANC) sea investido presidente. ¿Cree que habría que tener en cuenta esta opción?

La Justicia ya ha dicho que no es un candidato viable. El PSOE tiene una posición clara, queremos un candidato viable para una legislatura posible, lo que no puede hacer el independentismo es que para salir del callejón sin salida en el que está Cataluña entre en otro.

–¿Y cuál es la salida? El PSC propuso un gobierno transversal…

Una de las principales virtudes es la de pretender acabar con una dinámica de bloques, pero es evidente que el independentismo no quiere. Lo que es importante es que, en primer lugar haya gobierno, que parece evidente pero ahí estamos tres meses después de las elecciones. También es necesario que haya un presidente autonomista y que no gobierne para la mitad de los catalanes.

–¿Cree que frente a ello están cercanas unas nuevas elecciones?

Yo espero que no. Lo que se evidente es que hay una persona que está más preocupada por su futuro personal que por el de los de millones de catalanes.

–Por tanto, ¿tiene caducidad el 155?

Dijimos antes del 155 que dependería de Puigdemont que se activase y sigue estando en su dedo el desactivarlo.

–Otro de los temas de esta semana ha sido el máster de Cifuentes. ¿Cree que debería dimitir? Ustedes ya han propuesto una moción de censura si no llega.

El mecanismo de la moción de censura es para que lo haga ella de facto. No se hace contra ningún partido político, sino para reconstruir la imagen y buen nombre de instituciones como la Comunidad de Madrid y como de la propia Universidad Rey Juan Carlos. Va a depender de Rivera.

–¿Qué opina de la posición de Ciudadanos?

Si algo ha quedado claro es que Cifuentes no hizo el máster y que Rivera está haciendo el máster de la hipocresía política. Tiene que pasar del dicho al hecho y creo, además, que se puede pasar de ser regenerador político a encubridor de la corrupción en cuestión de segundos si CS no apoya la moción de censura.

–Sin embargo, parece estar muy arropada en el PP, por lo que se pudo observar en la convención de los populares de Sevilla.

Lo que ha ocurrido es que Cifuentes, valiéndose de su posición, le han regalado un máster sin haberlo hecho. Cospedal dijo de «defender a los nuestro». eso significa que no piensan en todos cuando se privatiza una institución pública. Debería de haber dimitido y si el PP tuviera dirigentes que pensaran en todos y no en los suyos esto se hubiera producido.

–¿Vería razonable que CS votara a otro partido diferente al PP?

Es evidente que esto es una prueba más de una catarata de casos de corrupción que vienen de lejos que han afectado a Aguirre y González por no olvidar a otros como Granados. En todo caso la solución es la de situar a una personalidad como Ángel Gabilondo a una persona independiente y socialista que puede restituir el honor de ambas instituciones dañadas y a partir del año que viene los ciudadanos decidirían en unas elecciones.

–¿Conocían ustedes que fuera un profesor, perteneciente al PSOE, la fuente de dicho escándalo?

Yo no conocía que la fuente de este caso saliera aparentemente de un compañero del PSOE, pero esto es una falacia ad dominem. Aquí lo importante es saber si los datos que se aporta, no tanto un militante del PSOE sino un profesor de la Rey Juan Carlos son ciertos o no son ciertos. Por las reacciones de llevarlo a la Fiscalía, el rectorado, los desmentidos del director del máster y de las propias profesoras es que hay algo ahí.

–¿Se trata entonces de un justiciero despechado más que de una operación política?

Va más allá de la fabricación de una noticia. El PP ha hecho dos cosas: querellarse primero criminalmente contra el medio que lo destapó además de ir contra las personas que han destapado este caso. Ahí el PSOE nada tiene que ver.

–¿Y con ese PP puede el PSOE trasvasarle votos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tal y como proponen?

Nosotros frivolidades las justas. Esa propuesta demuestra poco respeto. Estos presupuestos son ideológicos, antisociales, que no abordan las urgencias sociales del presente ni tampoco las tareas de modernidad de mejorar nuestro aparato productivo. Tenemos una ciencia infrafinanciada, unos niveles de inversión de infraestructuras por debajo del 2011, tampoco trata la despoblación. En estos presupuestos se habla de la financiación autonómica, pero cuando miras los números se observa que no hay compromiso real por parte del Gobierno para repartir.

–¿Con su opción no hay posibilidad de bloqueo? ¿No se podrían mejorar a base de enmiendas?

Creo que otros PGE son posibles y por ello defendemos una enmienda a la totalidad de los mismos. La alternativa siempre es positiva para el país y eso lo digo como respuesta a la afirmación de que “por sentido de Estado habría que aprobarlos”. Uno de los problemas de estos presupuestos es que no garantizan la viabilidad de las pensiones, sino que las destruye.

–¿Serían las pensiones una opción para que ustedes cedieran esos cinco diputados?

Los acuerdos en esa materia los dejamos para el Pacto de Toledo, que sería deseable. Es que hay que mirar más allá, puesto que una aprobación haría que yo apoyara un inversión per cápita en sanidad pública esté por debajo de la Unión Europea.

–¿Es cierto que hay federaciones del PSOE que le están pidiendo que los apoye para desbloquear relaciones interinstitucionales?

Ningún presidente autonómico se ha puesto en contacto conmigo para ello.

–Ante esa situación de bloqueo. ¿Está cerca una moción de censura?

Nosotros no descartamos una moción de censura. Los que ahora me dan lecciones de que hay que hacer una moción de censura, como Pablo Iglesias, votaron en contra de mi investidura. Yo creo que en una democracia parlamentaria un presidente que ve devueltos unos presupuestos generales lo que debe es presentar una moción de confianza. En 1995 Felipe González adelantó las elecciones porque no le aprobaron los presupuestos. Sería bueno que un gobierno no perdiera la sana costumbre de aprobarlos. Gobernar no significa vivir en La Moncloa.

–Ante la cercanía de las elecciones las encuestas aumentan. ¿Está preocupado por su debilidad demoscópica?

Esto es un dejà vu para mí. Las únicas encuestas nos preocupan y por las que trabajamos son las que publican las urnas. Yo soy la prueba de que las encuestas se equivocan y mucho.

–¿Esta forma de hacer territorio como la de hoy con la celebración del Día de la Rosa en Huesca es para mantener votos?

Huesca la conozco bien con mi familia por ocio. Siempre he dicho que iba a ser un secretario general en la carretera y esa es mi labor. El 2018 es un año de siembra, de trabajar el territorio, de presentar nuestras propuestas y de conocer las realidades.

–La provincia de Huesca en su carrera por la Secretaría General del PSOE se decantó por Susana Díaz. ¿Ha recompuesto su relación con las bases de aquí?

Dije que iba a ser secretario general de todos y lo estoy siendo. Eso queda muy lejos.

–¿Ha dado por cerradas las heridas abiertas?

Las hemos cerrado todas las partes el 21 de mayo cuando votamos. Se votó de forma mayoritaria mi propuesta y a partir de ahí, tengo una relación cordial con Miguel Gracia (presidente de la DPH), Antonio Cosculluela (secretario PSOE del Alto Aragón) como con el propio Javier Lambán (secretario general del PSOE de la comunidad). Compartimos el mismo objetivo: ganar.

–¿Cómo ve el gobierno de Lambán apoyado puntualmente por Podemos?

En circunstancias muy difíciles ha demostrado que otra política económica y de regeneración es posible frente al PP.

–¿Cree que hace falta más renovación en el PSOE en esta segunda etapa suya o da por buena la que optaron los militantes, algo limitada?

La renovación es la que quiere la militancia. Lo importante es situar al PSOE donde merece este país. El péndulo del cambio no va a ser de derecha a derecha, sino de derechas a izquierdas.

–Volviendo a Aragón. Queda pendiente la cuestión de nombrar a un secretario general del partido en Zaragoza. ¿Ve a alguien inspirado para ello?

La verdad es que no conozco la realidad orgánica de la ciudad de Zaragoza, por lo que me permitirán que no entre a ese detalle. El PSOE tiene la oportunidad de recuperar el gobierno de la ciudad y por tanto todos los procesos de elección y selección que se hagan estoy convencido de que la militancia lo hará para conseguirlo.

–No cree que el PSOE se está desgastando al apoyo a ZeC en Zaragoza…

Insisto en que no puedo valorar porque no estoy en lo cotidiano de la política zaragozana. Nuestra tarea de aquí a mayo es construir una alternativa.

–¿Le suena que hay una precandidata de la que todo el mundo habla para la secretaría general o incluso para la Alcaldía de Zaragoza que es Pilar Alegría?

Serán los militantes los que decidan. Yo a Pilar la conozco, me parece una extraordinaria política, pero no tengo nada más que decir. Lo decidirán los militantes.

–El PP ha mandado un borrador al PSOE que incluye trasvases. La ministra insiste que habrá si hay acuerdo. ¿Cuál va a ser la opción del PSOE?

Nuestra política en relación con los trasvases no ha variado. El problema del Gobierno y del PP es que más que hacer política del agua hace política con el agua y enfrenta territorios. Si este Gobierno hubiera hecho, por ejemplo, una política de desaladoras el trasvase del Tajo-Segura no se hubiera producido porque con la propia capacidad de esas desaladoras de los 20 hectómetros cúbicos ya se hubiera cubierto. Esto me sirve para decir que falta planificación. Estamos en contra de los trasvases.