Europa da la estocada a las cláusulas suelo de la banca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva años enmendándole la plana a España a cuenta de su legislación hipotecaria pero la sentencia de ayer supone el varapalo definitivo. La corte europea de justicia echa por tierra la argumentación del Tribunal Supremo español y sentencia que las entidades bancarias tendrán que devolver hasta el último euro cobrado de más a los afectados por las cláusulas suelo declaradas abusivas al considerar que la limitación de la retroactividad va contra el derecho comunitario.

El Tribunal Supremo sentenció el 9 de mayo del 2013 que las cláusulas suelo eran abusivas pero limitó la posibilidad de recuperar el dinero pagado de más a la fecha de la sentencia. Es decir, que los afectados por las cláusulas suelo declaradas abusivas solo podrían recuperar el dinero que pagaron de más desde que fueron anuladas, en mayo del 2013, y no desde que firmaron el contrato si lo hicieron antes de esa fecha. Ahora el tribunal europeo insta a que los clientes reciban lo pagado de más desde el origen de la operación. El Banco de España ha calculado que el impacto para los bancos rondará los 4.000 millones.

El Gobierno y el PSOE han abierto conversaciones para que los aproximadamente dos millones de afectados que calculan que hay por el cobro de cláusulas suelo abusivas pueden empezar a cobrar cuanto antes su devolución. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, explicó que se ha reunido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y han coincidido en la necesidad de que «inmediatamente se establezca un procedimiento para la solución extrajudicial de las reclamaciones» que se produzcan, que sea rápido y fácil de utilizar para los afectados.

A mediados del pasado julio, el abogado general del TJUE, Paolo Mengozzi, se pronunció a favor de limitar la retroactividad y por tanto a favor de que las entidades bancarias solo devolvieran las cantidades cobradas de más a partir de la fecha de mayo de 2013. Mengozzi concluyó entonces que no aplicar la retroactividad completa no va contra la legislación comunitaria porque esta no exige a los Estados que establezcan la nulidad retroactiva. Además, adujo las «repercusiones macroeconómicas asociadas» que conllevaría obligar a los bancos a devolver todo el dinero cobrado y señaló que excepcionalmente el impacto económico, tal y como entendió el Supremo tras el rescate a la banca española, podría justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de la cláusula.

CONTRA TODO PRONÓSTICO

En el 80% de los casos los jueces suelen seguir las indicaciones del abogado general pero en esta ocasión ha llegado la sorpresa. «La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión», han dictaminado los jueces del TJUE que advierten de que esa limitación no permite proteger ni de forma completa ni suficiente a los consumidores. «No constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas», señalan en la sentencia que obvia las repercusiones económicas apuntadas por el Supremo y recogidas en julio por el abogado general.

La decisión supone el final del proceso a una larga batalla jurídica. Sienta jurisprudencia en la UE y especialmente en España, donde hay miles de demandas a la espera de este fallo judicial que supone una victoria total para clientes y consumidores frente a bancos y el Gobierno de Rajoy.

El Tribunal argumenta que muchos particulares iniciaron procesos judiciales contra los bancos solicitando que se declararan abusivas las cláusulas suelo incluidas en sus contratos de préstamos hipotecarios. Las cláusulas preveían que aunque el tipo de interés se situara por debajo de un determinado umbral el consumidor seguiría pagando unos intereses mínimos. Los consumidores afectados por la aplicación de esas cláusulas reclamaron las cantidades que alegaban haber pagado indebidamente a las entidades financieras a partir de la fecha de celebración de sus contratos de crédito. Los jueces europeos han terminado dándoles la razón al oponerse a la jurisprudencia del Supremo que fijaba la retroactividad en el 9 de mayo de 2013 y obligaba a restituir el dinero solo a las cláusulas abusivas desde esa fecha.

La justicia europea resuelve causas acumuladas en España que afectan a Cajasur, BBVA y Banco Popular, después de que un juzgado de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, ante quienes se plantearon casos, preguntaran aL tribunal europeo si la nulidad a partir de la fecha que se dictó sentencia es compatible con la normativa comunitaria.