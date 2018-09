Ferias Lanzuela llevará el Párking Norte y las peñas buscan pabellón

El recinto de conciertos del Párking Norte abrirá en sus puertas en las fiestas del Pilar. El escenario casi apocalíptico del pasado martes, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza aseguraba que estaba en riesgo su apertura, dio un giro de 180 grados en solo 24 horas. Lo que tardó en llegar la respuesta del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que desestimaba la impugnación solicitada por uno de los licitadores, la empresa Torero 2000; celebrarse la mesa de contratación que excluía a esta por incumplir los pliegos y adjudicar la explotación a Ferias Lanzuela.

Esta fue la ganadora porque fue la mejor valorada en el aspecto técnico y en el económico al tercer licitador en la puja, Pam Hosteleros, al que la Federación Interpeñas había fiado su instalación y que ahora se queda, a 24 días para el pregón del próximo 6 de octubre, sin pabellón propio.

El responsable de Cultura deel consistorio, Fernando Rivarés, hacía oficial el resultado horas después de la tensión vivida tras la mesa de contratación. Al conocerse el resultado, la UTE que Torero 2000 comparte con Infraestructuras y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimientos anunciaba de viva voz que recurrirá el resultado del concurso.

ESTOPA, MELENDI, JUAN MAGÁN // No se sabe si también sopesa esa opción la otra competidora que presentó una oferta válida, Pam Hosteleros. La UTE era excluida del concurso al inicio de la reunión con el último informe técnico pedido por la mesa de contratación. Este confirmaba que no haber incluido un proyecto técnico de las instalaciones en su puja, y solo entregar una memoria, era motivo de incumplimiento.

Así que ni se abrió el sobre que contenía su oferta económica. No así los de Ferias Lanzuela y Pam Hosteleros, que confirmaban la victoria de la primera. La adjudicataria, en su programación incluía conciertos como Estopa, Becky G, La Moda, Melendi o Juan Magán y, como novedad, crear una Zona Millenial, dedicada a jóvenes de entre 14 y 18 años. Y fue mucho mejor valorada en la oferta técnica, 38,02 puntos frente a 28,55, sobre un total de 45.

8.000 euros más // Pero también hizo la mejor puja en cuanto al canon a desembolsar en los dos años de explotación (y dos prorrogables) que ahora tiene por delante. La ganadora ofreció 294.000 euros y la perdedora, 286.001. Eran 8.000 euros menos en un apartado que contaba el 55% de la valoración global, los mismos que dejan a los peñistas sin pabellón propio en el Párking Norte.

Rivarés celebró que «a pesar de los muchos intentos» de que no saliera adelante el concurso, lo había logrado. Llegó la notificación del TACPA «a las 23.00 horas» del martes, y a él «a las 7.15» de ayer, y cambio le decía que si Torero 2000 recurre «no será obstáculo para la adjudicación».

Con respecto a Interpeñas, aseguró que no pasará «nada malo». «A ver si dejamos de preocuparnos. No entiendo un Pilar sin las peñas, pero desde que se cerró La Chimenea no ha habido pabellón propio, sino que en las adjudicaciones a empresas luego había un acuerdo con ellas», explicó. «Y yo voy a mediar para que este año también sea así», apostilló.