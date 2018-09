Interpeñas apura para tener pabellón propio en los Pilares

Se han empeñado en llevar la fiesta a las calles de Zaragoza sin darse cuenta que toda la gente que está acostumbrada a pasar las noches en el Parking norte no son de irse a dormir pronto, y hablo de los del botellón, los están lanzando a todos los parques y calles de Zaagoza, así como a las 25.000 personas que albergaba el Parking más todos los peñistas que no podrán entrar en el Zity al haber ya días sin entradas, además de los que ni vayan allí para nada. Con ello se van a multiplicar las molestias vecinales, las denuncias y las actuaciones policiales al menos por 10. Ya pueden preparar efectivos. Una pena que piensen que a las 22h se va a acabar la fiesta en Zaragoza por que ellos lo digan, nunca ha sido así y la gente no va a cambiar el chip tan fácilmente. Lo siento por los que tengan que pagar el pato, que serán los ciudadanos que no podrán dormir por toda la ciudad.