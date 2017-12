Iranzo fue tiroteado antes de que llegaran los guardia civiles

Norbert Feher acudirá hoy al juzgado de Alcañiz, donde la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le comunicará oficialmente que Italia le reclama por asesinato, y le ha de ofrecer la posibilidad de ser extraditado. Después, previsiblemente, comparecerá ante la jueza de Alcañiz para declarar sobre el crimen por el que fue arrestado la madrugada del viernes, tras unas ocho horas de fuga, que en principio tendría preferencia a la hora de procesarle. Podría aclarar algo, aunque si persiste en el mutismo que parece que mantiene ante la Guardia Civil, no es probable. Y el relato sigue sin una versión oficial.

Recurriendo a fuentes familiares, el testimonio del padre de la víctima civil, José Luis Iranzo, señala que los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero no estaban con él al ser mortalmente tiroteados, sino que acudieron después, como adelantó ayer Diario de Teruel.

Según el padre, el jueves por la mañana fue con su hijo al mas –la casa de campo tradicional de la zona–, como cada día, para sus tareas agrícolas y ganaderas. Pero vieron cristales rotos en la vivienda, y dada la alarma que cundía por la zona desde el tiroteo del pasado día 5, directamente fueron al cuartel de la Guardia Civil a dar parte.

Ya acompañados por dos agentes, volvieron al lugar, pero no encontraron a nadie allí. Así que quedaron en reencontrarse en el lugar por la tarde, para que Iranzo hijo les orientase sobre posibles lugares donde buscar el rastro del ladrón.

Por la tarde, padre e hijo volvieron al lugar, y mientras el primero se quedaba con el ganado, el hijo acompañó a los agentes Romero y Caballero a darles indicaciones. Luego cogió su pick-up verde y volvió al lugar.

Al llegar es cuando se presume que recibió los dos disparos que acabaron con su vida, y que su padre escuchó desde la nave del ganado. El hombre llamó al 061, y al salir del recinto vio el coche de su hijo en marcha. Le hizo señas, pero no paró. Supuestamente ya lo conducía Feher. Siguiendo este relato, en algún momento de esta primera fuga sería cuando los agentes habrían interceptado al asesino, y este les mató con su pistola.

NO HAY SECRETO / Esto parece contradecir las informaciones que desde el principio situaba a las tres víctimas en el mismo lugar, y que llevaban a deducir que pudieron ser tiroteadas a la vez. Pero no se puede aclarar oficialmente. El instituto armado especificó en el comunicado enviado el viernes que no se facilitaba más información por estar la causa bajo secreto de sumario, y así se había venido indicando. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) informó ayer que en ningún momento la jueza ha adoptado esta medida.

Desde el momento en que se emitió la nota confirmando el fallecimiento y la identidad del detenido, la comunicación oficial de los hechos fue derivada a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de la Guardia Civil en Madrid, desde la que no se amplía, aclara ni desmiente información por este supuesto secreto de actuaciones.

Así, tampoco hay una explicación clara de lo que aconteció desde que Feher, tras una huída de ocho horas, se salió de la carretera con el coche robado y fue detenido, sin oponer resistencia. Llevando tres armas encima y con sus antecedentes, lo lógico es que estuviera desvanecido o conmocionado por el choque.