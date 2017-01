Lambán reitera que recurrirá a la Policía si no vuelven los bienes

No se confunda usted, Proskrito; muchos con las mismas ideas que usted estamos pidiendo que se devuelvan las obras de arte al lugar del que núnca debieron salir. Ayer, sin ir más lejos, se llenaron los restaurantes de la zona, no solo los del pueblo de Villanueva. Y para una zona tan deprimida en lo turístico no puede usted ni imaginarse lo que ésto supone. No se si son propiedad de la iglesia o tienen otro dueño, pero el aprovechamiento no será sólo de la curia. Aprovecho para decirle a RBIV que ayer mismo puse a caldo a los obispos que han dominado aquella zona, a cual más ladrón de tesoros. No tengo nada contra la mayoría de catalanes, sino al contrario, por tener gran parte de mi familia en Cataluña. Sólo criticamos el hecho del expolio de toda la zona dominada por el obispado de Lérida durante muchos años y apoyada por el nacionalismo o separatismo catalán, ahora el único culpable por no cumplir las sentencias judiciales.