Una larga reunión entre Echenique y Lambán evidencia sus diferencias

Más de hora y media de reunión ayer entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el secretario general de Podemos, Pablo Echenique, no sirvieron para que ambos encontraran un punto en común que permita desbloquear la situación política que mantiene a Aragón con los presupuestos del 2016 prorrogados. Así seguirá por el momento si el desbloqueo depende del acuerdo ente ambas formaciones.

De este modo, las posiciones entre ambos partidos siguen alejadas y Echenique volvió a animar a Lambán a que opte por dos alternativas: aceptar sin paliativos las cinco condiciones impuestas por Podemos para abstenerse en la tramitación parlamentaria o explorar acuerdos con otros partidos para sacarlos adelante. «Ciudadanos ya le ha dicho que se ofrece a cambio de nada. Lo que no se puede es responsabilizar a Podemos de esta situación, porque nosotros hemos hecho propuestas lógicas, más baratas que las que propone el Gobierno y que permitiría crear empleo. No creo que lo hayamos puesto difícil. Al Gobierno le falta el canto de un duro para superar la tramitación», indicó Echenique tras la reunión. El podemista también indicó que esta situación le viene bien al Gobierno porque «como dijo Gimeno», le permite cumplir con el déficit. «Me quedé estupefacto al oírlo».

conferencia de presidentes / El encuentro entre ambos dirigentes se enmarcaba dentro de la ronda de contactos que mantiene el presidente con los responsables de los grupos políticos para abordar la Conferencia de Presidentes que se celebra el próximo martes en Madrid. Ahí las diferencias fueron menores, pero el objeto de la reunión era casi secundario al celebrarse 24 horas después de que el Gobierno presentase las líneas básicas de su presupuesto. «Unos power points, lo nunca visto», indicó Echenique, a quien le pareció «inaudito» la forma de proceder del Gobierno. Si bien el Ejecutivo autonómico se ha ofrecido a entregarle el contenido íntegro del proyecto para negociarlo, el líder de Podemos indicó que eso no son formas de proceder. «No se pueden tener ocultos los presupuestos y debería enviarlo a los grupos o registrarlos en la Cámara».

Esta era la primera reunión entre ambos en medio año. La última vez que mantuvieron un encuentro bilateral fue el 8 de julio del año pasado, en una reunión en la que analizaron la actualidad política local. Desde entonces, el distanciamiento ha sido patente. Si hasta ese momento el propio presidente reconocía que les unía una buena relación y mantenían un frecuente contacto, desde entonces han evitado mostrar esa buena sintonía. Principalmente porque no existe.

Desde ese 8 de julio han sucedido varias cosas que han influido para el actual distanciamiento. Principalmente, la designación de Echenique como secretario de organización de Podemos, lo que le erigió en una pieza clave a nivel estatal que le ha hecho tomar decisiones y hacer declarciones más en esa clave que en clave autonómica. Del mismo modo, el posicionamiento de Javier Lambán a favor de una abstención que evitara unas terceras elecciones aunque sirviera para que gobernara el PP ha sido un argumento empleado por Podemos para intensificar su oposición en la comunidad, a pesar de que los ritmos y las circunstancias puedan ser distintas.

cuentas retrasadas / Ante esta situación de desencuentro, enero sigue su curso y no hay visos de que haya pronto presupuestos autonómicos. Cierto es que esta misma situación se da también con las cuentas generales del Estado, y retrasada va la tramitación de los presupuestos de la ciudad de Zaragoza.

Echenique tildó de «exasperante» la situación vivida en las últimas semanas en relación con los presupuestos porque primero el Gobierno interpeló «permanente y únicamente a Podemos en los medios y tras dar «un paso adelante» esta formación «planteando cinco medidas para crear empleo de calidad y desbloquear la situación», el PSOE «pasó de la incontinencia verbal al silencio más absoluto, casi al paradero desconocido».

Después, «vimos como el PSOE dijo que nos iba a decir que sí» a esas cinco propuestas, «pero luego por carta nos mandó un no al 90% de lo que habíamos planteado». Lambán, como ha hecho en toda esta ronda, no valoró la reunión, en la que Podemos trasladó al presidente que exponga a Rajoy su rechazo a las políticas austericidas que «hacen mucho daño especialmente a las comunidades y no resuelven los problemas de los ciudadanos». También le pidió que muestre su rechazo a que se judicialice a través del Constitucional muchas leyes autonómicas.