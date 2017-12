«Las vacaciones serán de un mes, no una semana»

Se dice que el dinero no da la felicidad. Aunque tristeza no es precisamente lo que se vivió ayer en el centro de la Asociación de la Tercera Edad de la localidad zaragozana de Alagón. Emoción, alegría e incredulidad era lo que sentían los afortunados que consiguieron el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad con el número 6914. Un total de 22,5 millones de euros se han repartido entre numerosos vecinos de la localidad y «de toda la Ribera Alta del Ebro», según el presidente de la asociación, Raimundo Gustrán.

Uno nunca puede prever la forma de enterarse de que las participaciones que tiene en el bolsillo son las ganadoras de uno de los mayores premios de la lotería. Como es el caso de Daniel Doro, que le sorprendió en el baño «mientras estaba cagando». Esta fue una confesión a voces entre el jolgorio en el establecimiento que, gracias a su aparición en Aragón TV, revolucionó las redes sociales. La sorpresa y la emoción le impulsaron a este ciudadano a acudir directamente al centro para celebrarlo.

Además, llevaba un total de 27 papeletas lo que se traduce en que a partir de hoy aumentará su cuenta más de 330.000 euros. «Ha sido una alegría y ese dinero será para disfrutarlo y compartirlo en familia, eso sí, en vez de irnos de vacaciones 10 días, este año nos iremos un mes», apuntó Doro.

Este zaragozano señaló que una amiga suya, que era vidente, previó que este año «iba a caer en Alagón, y no se equivocó. El día que les dije esto a todos los que estábamos aquí –por el centro– compraron todos las participaciones que le quedaban al presidente», señaló.

Leonor Salinero supo que era una de las afortunadas al acudir a una de las peluquerías del municipio. «Nada más entrar por la puerta, todas me han dicho que había tocado aquí porque lo estaban viendo en la tele. No me lo podía creer», aseguró.

Otros vecinos, como Javier Aguilar y María Ángeles Serrano, conocieron la noticia cuando amigos y familiares les llamaron por teléfono. «Le regalé a un amigo dos papeletas y me quedé otras dos y me ha llamado para decírmelo. Estoy extasiado, es un muy buen final de año», indicó Javier.

Desde hace 12 años esta asociación vende participaciones para este sorteo extraordinario «pero nunca nos había tocado ningún premio así», aseguró su vicepresidenta, Carmen Lacoma. La administración número 5 de la calle Mayor, que ha sido el establecimiento donde ha caído el dinero, no es la primera vez que otorga uno de los premios más importantes. «En el 2009 repartimos una serie de un quinto premio y en el 2009, una de un cuarto. Ahora seguiremos para delante y seguimos teniendo la esperanza de dar más», manifestó la propietaria, Asunción Pascual, a pesar de que ella no llevara ninguna participación.

Todos los agraciados presentes en el bar de la asociación coincidían en que el premio lo iban a compartir con la familia y con sus seres queridos. Además, muchos quieren esperar para saber qué hacer con el dinero y «hacer las cosas con calma».