«Los nervios no me dejarán sentir el frío»

Aún no se lo cree y eso que le faltan solo horas para comerse las uvas en televisión. Blanca Liso, presentadora de Aragón en abierto, será la encargada, junto a Luis Larrodera, de dar las Campanadas de Fin de Año en la plaza del Pilar (23.40 horas).

—¿Qué supone para usted despedir el año desde Aragón TV?

— Estoy bastante nerviosa, la verdad (risas). Es que no me lo creo, es como una broma pero que va a ser verdad ya mañana (por hoy).

—¿Cómo le dieron la noticia?

—Estaba de puente en Almería y me llamó mi jefe porque quería ser el primero en decírmelo. Me dijo: «Para que no te enteres por otro sitio». Todos mis amigos se pusieron alrededor, yo tenía cara de estar alucinando. Me quedé callada y él me preguntó «¿pero estás contenta?» Y le contesté «creo que sí», pero es algo que no te esperas, un poco surrealista como digo yo. Pero me hizo muchísima ilusión.

—No va a estar sola, le acompañará Luis Larrodera, un veterano en estas lides.

—Luis es Luis Larrodera. Todo el mundo sabe quién es Luis Larrodera, tiene unas tablas que alucinas, un sentido del humor impresionante. Él está muy tranquilo y muy feliz porque lo ha hecho muchos años. La verdad es que me da seguridad tenerlo al lado, saber que si meto la pata o algo, él va a estar ahí para sacarme del entuerto.

—¿Qué cree que va a sentir en la plaza del Pilar?

—Lo que no voy a sentir es frío, pese a que va a hacer mucho (risas) los nervios no me van a dejar sentir el frío. Creo que voy a estar muy emocionada porque para mí la Nochevieja es muy especial, me lo tomo muy en serio; me gusta tomarme las uvas, soy muy familiera. Tendré un poquito de nostalgia de no estar con mi familia pero por otro lado, voy a estar en todas las casas de Aragón. Y nervios, nervios e ilusión.

—Reconoce que tendrá nostalgia. ¿Cómo vive Blanca Liso la Nochevieja?

—De la manera más tradicional que puedas imaginar. Con mi familia, con los platos de cada año sobre la mesa, con los mismos chistes, las mismas conversaciones. Nos tomamos las uvas, nos abrazamos, nos besamos y es lo más bonito... Pero bueno, cuando acabemos en la plaza del Pilar me iré corriendo a casa, seguro.

—¿Qué va a ver el espectador?

—Este año es especial porque nosotros estamos en Zaragoza y en la plaza del Torico, también en directo Jesús Nadador y Carolina Ferrer; allí habrá una gran besada y haremos conexiones. Va a quedar muy bonito.

—¿Cómo va a ir vestida?

—Me han prohibido decirlo, pero como todo el mundo me pregunta: «Irás como la Pedroche?» Yo siempre contesto: «Yo tengo más clase» (risas). Llevaré un vestidazo, muy guapa en las manos de Raquel, la estilista de la tele.

—¿Qué le va a pedir al 2017?

—Le voy a pedir trabajo para quien no lo tiene, que tengo gente que necesita un buen trabajo... y mucho amor, que nos hace falta y suena muy tópico, pero sé por qué lo digo.