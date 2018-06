Más de la mitad de las alertas por las pulseras antimaltrato son errores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que esta noticia sea portada, como si no hubiese otra cosa más importante, me parece simplemente manipulación. Están creando un estado artificial de psicosis, como en el caso de la Manada: Sacar en los programas las imágenes de la Manada en bucle, las mismas una y otra vez de fondo durante horas y horas, eso es una conocida y eficaz técnica de lavado de cerebro. Estos chicos serán unos zenutrios, pero cuanto más leo la letra pequeña de la sentencia más inocentes me parecen, al revés de lo que pasa cuando sólo ves telebasura.