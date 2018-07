Un menú con estrellas de la música y la escena

Grandes estrellas nacionales e internacionales pero también artistas locales conforman el menú que los distintos festivales que se celebran durante los meses de julio y agosto a lo largo y ancho de Aragón, con la provincia oscense como escenario principal.

El aperitivo ya está en marcha con Trayectos (Zaragoza), Estoesloquehay (Marcén) o el de Intérpretes de Aragón, que comenzó el viernes aunque se alarga hasta finales de agosto.

El primer plato se sirve en julio y aunque hay mucho para elegir, el menú se compone de un poco de música pirenaica con Bosnerau, Parpalhon y La Ronda de Boltaña, que actuarán en Jasa dentro del Pir el próximo fin de semana. En estas fechas, también se puede optar por el Slap! en Zaragoza, con Los Bengala, Osaka Monaurail, Charenée Wade o Shirley Davis & the Silverbacks; y en Aínsa, Coque Malla, Jenny and The Mexicats y La Plantación.

El reggae sonará también en la capital aragonesa con Lagata festival, que contará con las actuaciones de, entre otros, U-Roy, Mad Professor, Chezidek, Rapsuskley, Revolutionary Brothers, Rudewagon y Trokobloko.

LA MÚSICA ÉTNICA / Pirineos Sur es en estos momentos el festival más multitudinario de la comunidad. En esta nueva edición, que se clebra del 13 al 28 de julio, girará en torno a dos conceptos, el global groove y los sonidos gitanos, que serán los protagonistas de la noche más larga de este año de la cita que se vivirá el 27 de julio.

Por Lanuza desfilarán Rubén Blades (abrirá el festival junto a Los Mirlos y King Coya), Gilberto Gil y Hermete Pascoal, Batuk y Seun Kuti & Egypt 80, ToteKing y K.O.G. & The Zongo Brigade y Maut, Colectivo Chicotén con Carmen París para cerrar el festival. A estos hay que unir la Gitano Mix, con Gipsy Kings, Diego Carrasco, Chavea Music Factory, Omar Montes & Original Elías y Shantel & Bucovina Club Orkestar. El toque local lo podrá Titiriteros de Binéfar, que celebrará su 40º aniversario. Esto será en Lanuza, porque en Sallent estarán Baloji, Mans 0, Sons of Kemet, La Dame Blanche, Abdul & The Gang, Nélida Karr, Alex Ikot, Gato Preto y otros. Y este año Pirineos Sur hace más kilómetros, ya que habrá también actuaciones en el castillo de Larrés (Nes, Decarneyhueso, Ablaye Cissoko y Volker Goetze), Biescas (la programación de cine) y Escarrilla (encuentro de ukeleles).

El cine está presente en Uncastillo con su ciclo dedicado a la naturaleza, también en julio; y en Calanda, con Buñuel como protagonista. La música clásica también forma parte de este apetitoso menú en Panticosa con el festival Tocando el cielo, que incluye el curso de canto que imparte Teresa Berganza; y también en Canfranc y alrededores con el Pirineos Classic y Jazzetania.

EL TEATRO PARA AGOSTO / Para un primer plato no está nada mal, pero el segundo plato también hay que probarlo. También hay música con el Amante de Borja (primer fin de semana), que este año trae a Celtas Cortos, Sidonie, Varry Brava y Facundo, entre otros. La música antigua volverá a sonar en Daroca, con el festival y el curso, en el que participan más de 120 músicos venidos de toda España. La clásica también será protagonista con el Camino de Santiago o el Clásicos en la frontera.

Pero la variedad está aseguraday también habrá cine, más bien comedia, en Tarazona, con el certamen que lleva el nombre de Paco Martínez Soria. Y el teatro, con Alcañiz y el Festival de los Castillos (Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Sádaba, Illueca y Valderrobres) como protagonistas. En Alcañiz (comienza en julio), habrá musicales con Hansel y Gretel, Las bicicletas son para el verano, Merlín, y más. Y en los castillos habrá 16 espectáculos, con Clownic, Carmen París, María Luisa Merlo, Sanrtiago Auserón, La Mov, Teatro del Temple o Viridiana.

Y para postre, la muestra de cine más pequeña del mundo o el O’Buxo. Y tras el café, quizá para la cena dejemos el FIZ, ya en septiembre, con Los Planetas, Dorian y Viva Suecia.