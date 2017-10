Miles de personas toman la plaza de España y reivindican "la unión frente al separatismo"

estos comentarios son libres y cada uno pues espresa lo que quiere, pero todos estamos de acuerdo en que hay pedir muchas cosas que nos faltan, de acuerdo en la reformas de los de los pensionistas que si tubieran un poco mas de intencion con los votos que tienen, las hubieran cambiado me refiero al indice de subida, la reforma laboral igual, tienen votos, pero no no hacen nada y siempre pagando el mismo el de apie, el que no molesta, ni se manifiesta, paga religiosamente y aguanta y aguanta, pero eso si cuando encima te tienen que oir señores quitenme la bandera de españa, de aragon etc, en un centro publico como el siglo xxi y te dan por todas las partes, se acabo el aguantar y tienes todo el derecho del mundo a manifestarte porque si no esto ya es una pasada, fascista, señores todos se les puede decir ese nombre, la intencion si tu no la tienes no eres fascista, lo digo tantas veces como lo digan, tu tambien se lo puedes llamar, y si te dicen que no son pues yo tampoco y me lo llamas, asi que estamos igual, eso si me manifiesto porque aqui parece ser que solo se manifiestan unos y otros no podemos, pues si señores ya vale pacificamente me puedo manifestar y lo hago no soy ultra soy español y aragones y ya vale. Y AHORA TOCA LA NACION Y CUANDO TOQUE LO DEMAS PUES APOYAREMOS IGUAL, soy español no fascista ni ultra , ESO SI ARAGONES Y ESPAÑOL