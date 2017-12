El ministro pide tiempo y no pone fecha para la vuelta de los bienes

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, señaló ayer que «las partes litigantes», es decir los gobiernos catalán y aragonés, «no tienen ninguna competencia» en el caso de la devolución a Aragón de los bienes de Sijena. En declaraciones tras la celebración del Consejo de Ministros, el ministro --que actualmente ejerce las competencias de Cultura de Cataluña de forma provisional en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución-- no puso fecha a los requerimientos que le ha efectuado el juzgado de Huesca para la devolución de estos bienes.

«Las partes litigantes en el proceso no tienen ninguna competencia sobre esta cuestión. La tiene el juez y yo seguiré estudiándolo con detenimiento y haciendo, como es lógico, lo que me pide el juez», señaló Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Hay que cumplir siempre --reiteró-- con las resoluciones judiciales e insisto en que yo he actuado con diligencia y ahora lo estudiaré con detenimiento».

DOCUMENTACIÓN

El ministro señaló que él recibió «por e-mail escaneada» la providencia del juez la semana pasada, «pero sin la documentación oficial», y que no ha sido hasta «el jueves pasado» cuando le ha llegado a su despacho. Eso sí, el ministro cuenta ya con toda la documentación enviada por la DGA para el plan de embalaje y traslado, y esta ha pedido que se devuelvan el próximo 11 de diciembre. Una fecha que parece que no será la definitiva al no haberse dado todavía los pasos necesarios, y además cuando el proceso de traslado es lento por motivos de seguridad, en torno a ocho días.

«Contesté inmediatamente al juez sobre lo que me pedía, es decir establecer una relación de los bienes, el estado en que se encuentran... Eso es lo que he procedido a hacer con el departamento de Cultura de Cataluña y ahí estamos», indicó el ministro, reacio a poner fecha a la devolución. De hecho, insistió en que seguirá estudiando «con detenimiento» la sentencia y a continuar «con las instrucciones que determine el juez».

Méndez de Vigo añadió que esta no es la primera sentencia sobre la devolución de los bienes porque ya hubo otra en julio del 2016 a consecuencia de la que la Generalitat devolvió 51 piezas del monasterio de Sijena que estaban en el Museo Nacional de Cataluña. «Conozco muy bien el caso porque el ministerio está en el Museo Nacional de Cataluña y recuerdo que el consejero en aquel momento, ante el requerimiento del juez, pidió tener más tiempo porque tenía que llevar a cabo una serie de procedimientos formales y yo voté a favor de que se le concediera porque el consejero me dijo que iba a devolverlas, como así ha sido» apostilló. El museo de Lérida, formado también por un consorcio, ha anunciado también su intención de recurrir la sentencia, pero en este caso tiene pocos visos de prosperar porque el juez ha dictaminado que no es competente.