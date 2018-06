Una mujer apuñala a su expareja, que tiene orden de alejamiento

Un hombre de 40 años recibió una cuchillada de una mujer con la que, al parecer, había mantenido una relación sentimental y sobre la que tenía una orden de alejamiento. El suceso ocurrió sobre las 10 de la noche del pasado lunes en la localidad de Pueyo de Santa Cruz, cerca de Monzón, donde reside la presunta agresora. Al parecer, momentos antes del hecho habían mantenido una fuerte discusión en el curso de la cual el varón había propinado varias patadas a la mujer.

La Guardia Civil, que detuvo a la supuesta autora de la agresión, investiga si se trata de un caso de violencia sexista. No obstante, ha trascendido que el sábado de la semana pasada el herido se había presentado en el domicilio de su expareja y la había amenazado de muerte, motivo por el que un juzgado oscense dictó contra él una orden de alejamiento.

Además, se ha podido determinar que, hace siete meses, la mujer mantuvo un relación sentimental con el hermano del herido, que está en la cárcel por una supuesta agresión a su excompañera.

La víctima del último hecho fue trasladada en ambulancia al hospital de Barbastro. Allí se le apreció una lesión de arma blanca en el abdomen, si bien su vida no corre peligro.

«Yo lo vi tendido en el suelo, estaba consciente y se quejaba, pero no me pareció que sangrara», manifestó ayer un vecino de Pueyo de Santa Cruz que acudió al lugar de los hechos nada más ocurrir. «Vi que pasaba un vehículo de la Guardia Civil a toda velocidad y me pareció que había pasado algo grave, por eso fui al lugar donde se detuvo la Benemérita», explicó la misma persona, que señaló que la presunta agresora «tendrá unos 40 años» y que el hombre vive en el cercano pueblo de Alfántega.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitió ayer una nota en la que precisaba que «por el momento, ninguno de los dos juzgados de Monzón ha recibido el atestado policial de la Guardia Civil por lo que no se ha podido proceder a la apertura de diligencias».

«Las únicas diligencias abiertas se encuentran en el Juzgado número 1, por unos hechos ocurridos el sábado y sobre los que el juez dictó una orden de alejamiento, sin que conste en las diligencias judiciales que lo ocurrido pueda estar referido a un delito de violencia de género y que entre ambos pudiera haber existido o existir relación sentimental alguna», añadía el comunicado. De confirmarse que los hechos guardan relación con un delito sexista, el juzgado competente sería el número 2 de Monzón.