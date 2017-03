Las mujeres cobran de media 5.294  menos que los hombres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Mentiraaaa, el feminismo sigue atacando con las mismas cosas. Mejor iría si no se diesen noticias falsas y se reclamasen cosas que no son reales, y más les valdría a las mujeres luchar por la verdadera igualdad de género. Y en cuanto a trabajos, yo tampoco conozco a ninguna mujer que cobre menos que un hombre por un mismo trabajo, eso si, no conozco a ninguna que reclame trabajo en la obra o en un taller mecánico...