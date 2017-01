La negociación del ruido

Los ecos del debate sobre la futura municipalización del 010 seguirán retumbando entre los pasillos del Ayuntamiento de Zaragoza. Ayer se puso punto y seguido a un tema que ha dejado muy dañadas las relaciones entre la izquierda y, lo que es peor, la confianza en el Gobierno de la ciudad. La oposición confirmó su duda en «la palabra» del alcalde, Pedro Santisteve, muy cuestionada estos días por haber incumplido su compromiso de no incluir las 14 plazas del servicio municipal de telefonía en la propuesta de plantilla. Aunque finalmente el Gobierno de ZeC rectificó ayer, PSOE y CHA dejaron claro que volver a confiar en el primer ideal no será tarea fácil.

Durante la mañana de ayer hubo dos debates diferentes sobre el mismo tema: uno, motivado por la votación del expediente de la plantilla que incluía las 14 plazas de la discordia. Y otro, sobre el informe del interventor que ponía en tela de juicio la viabilidad del proceso de internalización y que, según la oposición, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, mantuvo ocultó. La oposición coincidió, una vez más, en que la municipalización acabará costándole más al consistorio. PP y PSOE destacaron que ascendería hasta los 381.766 euros (+ la seguridad social). Solo hasta el 2019 porque entonces, su salario estaría regulado por el convenio municipal.

Calidad-precio

Para CHA esto no debería ser un problema siempre y cuando se mejore la calidad del servicio y de sus trabajadores. No tendría sentido, señaló Carmelo Asensio, que siendo personal municipal mantuvieran un salario de 800 euros mensuales. Chunta fue la única formación que apoyó la internalización del 010, pero no de ese modo. No hasta que los informes sean favorables y no mientras se siga utilizando políticamente el proceso y sus empleadas. Para su portavoz, el problema de ZeC es su «empecinamiento» en querer llevar a cabo el proceso.

Marta Aparicio fue la encargada por parte del PSOE de enumero las «mentiras» del Gobierno de ZeC sobre el 010. Porque Cubero no ha concretado cómo sería esa mejora del servicio: «¿se ampliará el horario o se incluirán más trámites?», preguntaba. La socialista cuestionó la necesidad de crear una categoría nueva teniendo en cuenta que ya existen plazas de telefonista y de auxiliares que podrían ejercer esta función. También el objetivo último de ZeC que, según Aparicio, no era otro que «reventar la negociación de los presupuestos». En resumen, la «gran mentira» de ZeC, añadió, es que «no defiende el bien común».

El PP se mantenía expectante en esta «obra de teatro» de la que, dijo, quería ser partícipe. Por eso votó en contra de la retirada del expediente, como solicitó el PSOE, para evitar que «negociaran entre bambalinas y de tapadillo». El portavoz, José Ignacio Senao, acusó el equipo de Santisteve de ser «el desgobierno de los recortes» y aseguró que existen fórmulas para garantizar sueldos de «1.200» de las empleadas sin necesidad de internalizar el servicio. Según Senao, «ZeC han tenido año y medio para dialogar con la empresa y los grupos y, en cambio, lo que han querido ha sido sacar tajada». Desde C’s, formación que solicitó la comisión extraordinaria, acusaron al Gobierno de «ocultar» los informes y le advirtieron que de ese modo iban por mal camino de cara a posibles entendimientos. A la formación morada ni le gusta el proceso de internalización ni las formas que ha elegido ZeC para iniciarlo. Y menos todavía, indicó Elena Martínez, la propuesta de plantilla que, adelantó, no votarán a favor ni con la exclusión de las empleadas del 010.

Y, entre tanto, las 14 trabajadoras siguen respondiendo a las llamadas de los zaragozanos, que «han aumentado en las últimas semanas». «Hay gente que llama solo para apoyar y desearnos una pronta resolución». Así lo destacaba ayer Rosa del Mazo, una de estas empleadas, que se sienten «utilizadas por los grupos municipales». «Que se secuestre el presupuesto de una ciudad de 700.000 habitantes por un servicio que representa el 0,04%, no lo entendemos», explicaba. Siguen con «preocupación» el debate. «Y sin cobrar», recordaba.