La nieve de abril colapsa la A-23 y deja incidencias en el Pirineo

La nieve que cayó durante la jornada de ayer en el norte de la provincia de Teruel y en el sur de la de Zaragoza provocó una situación de caos en la autovía Mudéjar, la A-23, a la altura de Paniza. Esta vía sufrió cortes de varias horas a causa de la nieve y algunos accidentes, además de verse embolsados hasta 560 camiones a causa de las restricciones que se marcaron para estos vehículos.

En las inmediaciones del puerto de Paniza, la autovía estuvo cortada desde alrededor de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, afectada por las complicaciones que causa la nieve en la circulación. Sin embargo, poco después se produjo un accidente que llevó de nuevo a cerrar el tramo durante una hora. Una vez restablecida la circulación, se decidió restringir el tránsito a los camiones, lo que acrecentó el embolsamiento de estos vehículos en localidades aledañas como Caminreal, Muel, Cariñena o la propia Paniza. No obstante, a lo largo de la tarde se fue resolviendo la situación. A las ocho de la tarde de ayer, fuentes de la DGT informaron de que la vía ya se encontraba limpia, aunque mantenía tramos en los que se debía circular con precaución.

No fue la única incidencia en esta vía. Además de varios deslizamientos producidos por la nieve, en la madrugada del martes al miércoles también se registró otro accidente a la altura de la localidad de Torremocha de Jiloca. En este caso fue el vuelco de un camión de transporte de ganado porcino que se registró a las 5 de la mañana y que provocó el corte del tráfico, aunque se dio paso por la N-234.

En varios puntos del Pirineo también se registraron restricciones y el uso obligatorio de cadenas resultó una medida común. La cota de nieve en esta zona se situó sobre los 1.200 metros y su presencia se hizo notar en varios puntos. Precisamente, la nieve provocó que varios coches acabaran cruzados en la calzada. En Monrepós fue obligatorio el uso de cadenas desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También se cortaron por riesgo de avalanchas la carretera A-139, desde el cruce de Cerler a Llanos del Hospital, la A-2606, de Panticosa a Baños de Panticosa, y desde Torla al Parque Nacional de Ordesa.

En cuanto a las vías dependientes de la Diputación de Teruel, su presidente y diputado delegado de Vialidad Invernal, Ramón Millán, explicó ayer quese ha podido hacer frente a todas las afecciones que sufrieron las vías provinciales. Millán afirmó que las zonas donde más nieve se acumuló fueron las del Jiloca y la comarca de Teruel, además de la parte baja de la de Gúdar-Javalambre y la del Maestrazgo. No obstante, recalcó el presidente que las carreteras que dependen de la institución provincial no se cerraron, aunque algunas de ellas requirieron el uso de cadenas. El presidente recomendó «mucha precaución» y no circular si no era necesario a lo largo de toda la jornada.H