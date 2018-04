«No me importaría pactar la renta básica con otros partidos»

–¿Carlos Pérez Anadón es el candidato ideal para la ciudad de Zaragoza en el 2019?

–La capacidad y el conocimiento de la ciudad las tiene. Lo que ocurre es que el PSOE cada vez tiende a elegir a sus candidatos de formas más democráticas, en primarias y son los militantes los que en definitiva eligen con su voto.

–¿Y qué cree que va a ocurrir? Están en proceso de renovación...

–Quedan por definir las agrupaciones locales. Era uno de los compromisos que adquirí. Junto con la ejecutiva federal, que es con quién vamos más o menos modulando los pasos a dar. Quizá lo primero que tenemos que solucionar, antes que la agrupación, es la candidatura a la alcaldía. Es lo que la militancia espera.

–¿Y de ese modo el candidato sería el secretario general de la agrupación local?

–No necesariamente desde un punto de vista estatutario. Pero normalmente en este partido se tiende a que la responsabilidad orgánica y la institucional recaigan en la misma persona.

–¿Qué nombre prefiere para esa candidatura?

–Yo puedo decir, y así no incurro en excesivas licencias por mi parte, que, según el pronunciamiento que hizo Pedro Sánchez en un medio de comunicación, para la candidatura a una alcaldía se necesitaba a alguien joven y con experiencia de gestión. Quizá ese perfil podría ser el más adecuado. Y mi licencia termina justamente aquí.

–¿La consejera Pilar Alegría encaja dentro de ese perfil?

–En este partido tenemos a mucha gente joven y con experiencia de gestión.

–En su reunión con Rajoy se cifró en 80 millones de euros lo necesario para evitar daños con las sequías. ¿A qué administración le corresponde aportarlos?

–El cálculo está hecho por el departamento de Desarrollo Rural. Es lo que pensamos que costaría proteger a los pueblos de forma permanente, sin tener que hacer motas y diques dos días antes; también para establecer zonas de inundación; para salvar las explotaciones agrarias, pues es la tierra más fértil de la comunidad y produce espárragos como los de Quinto y también mejorar el sistema de diques. Pero lo más importante es acometer una limpieza del río.

–En los últimos días también se ha hablado mucho de los derrumbamientos en las carreteras del Pirineo. ¿Cree que la falta de ritmo inversor ha sido uno de los detonantes de esta situación?

–Es obvio que ha habido falta de ritmo. Pero esto ha ocurrido en una zona en la que ya se había invertido. Creo que tanto en la riada como en el Morrepós, las dos administraciones hemos actuado con coordinación y rapidez. Pero aunque se restablezca el tráfico no desaparece la preocupación. Yo he instado a que analice se investiguen las causas del derrumbe. Sobre todo porque el Monrepós es una vía fundamental.

–¿Por qué el PSOE no apoya unos presupuestos del Estado?

–Son unos presupuestos diseñados para que los apruebe Ciudadanos y el PNV. Algo que el PNV al final acabará haciendo.

–¿Qué le parece la posición del PNV?

–Absolutamente criticable. No pueden justificar su no a los presupuestos por algo que escapa a la capacidad de decisión del presidente del Gobierno. Es algo ventajista. Sobre todo después de lograr el apoyo para la renovación del cupo.

–¿Podrá sacar adelante en lo que queda de legislatura las leyes atascadas en las Cortes de Aragón?

–En estos momentos hay catorce y todavía llegarán algunas más. Si se pueden aprobar habrá que preguntarlo a los grupos parlamentarios. Creo que en las fundamentales, como las de la ciencia o los autónomos no habrá problemas. Pero es preocupante que no podamos pactar la de renta básica con los que pensamos que hay que pactarla, con Podemos.

–Sin embargo, con Nacho Escartín tiene más entendimiento que con Pablo Echenique...

–Escartín es una persona con un trato más agradable y amable. Pero no me quejo de la etapa anterior. Con Echenique aprobamos dos presupuestos y aprobamos leyes. Con Podemos ha habido una relación de lealtad mutua. Sin embargo, en el asunto de la renta básica no se ha mejorado con Escartín. Es algo absolutamente incomprensible.

–¿Por qué no la pacta con otros partidos?

-Si estuvieran por la labor de pactarla no tendría el menor inconveniente. Lo que pasa es que manifestaron desde el principio su oposición a ella.

–¿La posibilidad de pacto o diálogo con el líder del PP, Luis María Beamonte, está completamente rota como ha demostrado la votación del Justicia?

–Creo que el presiente del PP se equivoca al pensar que el ejercicio de la oposición es oponerse sistemáticamente a todo. Somos un gobierno que ha demostrado capacidad de pacto. Hemos sacado adelante más leyes que el Gobierno anterior. En el tema del Justicia y de la televisión han votado todos los partidos menos el PP. Cada cual es libre de adoptar la estrategia que prefiera. Pero creo que la carga de la prueba de por qué no hay diálogo con el principal partido de la oposición corresponde al PP.

–¿Qué pasará con los hospitales de Teruel y Alcañiz? Resulta incomprensible que no haya habido un avance.

–En los años anteriores no se hizo nada con estos centros. Nosotros vamos a invertir las dos cifras más cuantiosas de la legislatura. Hay que tener en cuenta que acometer esta inversión es dificilísimo, y lo hemos planteado con plurianuales. Pero estoy convencido de que llegaremos a las elecciones con las obras empezadas en los dos hospitales.