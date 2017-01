La nota de acceso al campus podrá subirse con las materias troncales

Uno de los pocos cambios que ofrece el diseño del nuevo sistema de admisión a la universidad alcanza a la forma en la que los aspirantes podrán subir nota. La calificación máxima seguirá siendo un 14, pero la forma de incrementar la de la evaluación de acceso al campus difiere ligeramente respecto a la establecida hasta ahora. Así, un alumno podrá subir nota de la prueba para entrar en la universidad y mejorar la de admisión a los diferentes estudios universitarios ya que, podrán examinarse, de al menos dos asignaturas que configuran las materias troncales de segundo curso y no habrá examen como tal de optativas.

Las características y el diseño de la prueba de la evaluación de Bachillerato --hasta ahora conocida como Selectividad-- publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), refleja que, independientemente de la modalidad elegida por el alumno, este podrá examinarse de cualquier materia troncal. «Lo más normal es elegir aquellas que se han cursado, pero también se puede elegir alguna que no se haya estudiado. Por ejemplo, si voy a hacer Medicina y no he cursado Química, puedo examinarse de esta asignatura para subir nota», indica Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

Eso sí, tan solo se tendrán en cuenta las dos mejores calificaciones de cara a ponderar la nota de acceso final y no habrá que examinarse de materias de 1º de Bachillerato, tal y como inicialmente imponía el ministerio. De este modo, la prueba de admisión se referirá únicamente a materias de 2º, por lo que se quedan fuera Filosofía, Historia del Mundo Contemporáneo, Economía y Literatura Universal.

POR MATERIAS // Las materias que sí entrarán son las comunes: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, primera Lengua extranjera II y una asignatura troncal de cada modalidad. El alumnado del itinerario de Ciencias se examinará de Matemáticas II, los de Humanidades lo harán de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y los de Artes de Fundamentos del Arte II.

Las asignaturas que contarán para subir la nota se pueden escoger de una lista de materias troncales que se hayan cursado en 2º de Bachillerato y que variará en función de cada modalidad. La nota de acceso se regirá en un 40% por la prueba de acceso y el 60% restante de acuerdo a la nota media de Bachillerato, con una calificación máxima de 10.

El diseño de la prueba correrá a cargo íntegramente de la Universidad de Zaragoza aunque el contenido de las materias estará planificado, en un 70%, por el Ministerio de Educación, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 30% del contenido restante. «La verdad es que estamos súper satisfechos porque entre todos, y tras tres años de trabajo, hemos logrado, sobre todo, que se mantenga el distrito único –que la nota de acceso sirva para cualquier universidad española--. Se ha hecho un trabajo importantísimo de forma conjunta con la Consejería de Educación de la DGA», indicó Alcalá.

FECHAS // La Selectividad se deberá hacer antes del 16 de junio. En ese sentido, Aragón ya ha fijado que las pruebas se celebrarán del 6 al 8 de ese mes. Cada una de ellas tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Asimismo, las categorías de preguntas se definen en tres tipos: de opción múltiple --con las que se catalogan las preguntas con una sola respuesta correcta inequívoca--, semiabiertas --con respuesta única pero que exigen construcción por parte del alumno, como por ejemplo, un número que da respuesta a un problema matemático, o una palabra que complete una frase-- y abiertas, término que se emplea para definir aquellas preguntas que exigen construcción por parte del aspirante a universitario y que no tienen una sola respuesta correcta.