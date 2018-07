La opinión del barrio

"Lo que hace falta es que participemos". Ana María de Arce, monitora

«La medida me parece bien, aunque a ver cómo funciona. Son muchas cosas las que hay que separar y en casa no tenemos mucho sitio para meter todos los recipientes. En el expositor me lo han explicado muy bien y la campaña está funcionando bien pero lo que hace falta luego es que participemos todos».

"Esta es una buena forma de reutilizar los residuos". Andrea Guzmán, estudiante

«Me parece una buena iniciativa, de esta manera conciencias a la gente sobre qué va en cada contenedor y es una buena forma de reutilizar residuos y reducir la contaminación. Me gustaría saber qué van a hacer con la basura orgánica que se recoge; como por ejemplo si la van a usar para hacer combustible».

"Yo ya tengo este cubo preparado para hoy". Mª José Yelde, técnico en jardín de infancia

«Cogí un cubo ya para mi casa pero voy a coger otro para mi hija, que está ahora en la oficina. Yo ya lo tengo preparado para hoy (por ayer). El otro día ya estuve informándome, que es para la basura orgánica, y ya me explicaron que residuos como compresas o papel no se podían echar. Esta medida me parece muy bien».

"El folleto informativo lo tenemos puesto en la nevera".Alberto Perales, estudiant

«El otro día ya vino mi madre y le estuvieron informando, ya tenemos el cubo en casa. Luego me lo explicó ella y le dieron un folleto informativo con los productos que se podían depositar en el cubo, que tenemos puesto en la nevera. El otro día también vi que ya ponían los cubos de basura marrones al lado de los otros».