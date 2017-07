La oposición afea la propuesta por su «falta de ideas»

Los grupos municipales tienen un mes por delante para analizar a conciencia el borrador del Plan del Modelo de Seguridad en Zaragoza que presentó ayer la concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner. En una primera valoración los grupos coinciden en que se ha empezado «la casa por el tejado» ya que, alegan, el primer paso debería de haber sido consensuar un nuevo calendario laboral.

El problema que vive el cuerpo policial radica en la falta de personal. «Hay 261 vacantes por cubrir y por mucho que reduzcan de 5 a 3 los sectores no lo van a solucionar», explicó el concejal del PP José Ignacio Senao. «Pueden engañarse diciendo que habrá más policías por zona, que podrán tener mejores turnos, pero en realidad lo que hacen es distribuir el déficit», añadió el conservador, que calificó de «filosófica, poco concreta y de tardía» la propuesta. «Llevan dos años para nada».

Desde el PSOE, Roberto Fernández incidió en que cambiándole el nombre a la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo) e integrándola en unidad de refuerzo flexible, con patrullas a pie, no solucionarán el problema. «Para empezar no cobran lo mismo que un policía local», mencionó y, destacó, su función es diferente y necesaria para eventos como los que se organizan, por ejemplo, en las fiestas del Pilar. «Redistribuir sus funciones no va a solucionar el problema de fondo, que es falta personal» El concejal hizo un «llamamiento» a los sindicatos para que consensúen una propuesta de calendario.

Para el portavoz de C’s, Alberto Casañal, la propuesta es «demasiado genérica». A su juicio, parece una «paradoja» que hablen de policía de proximidad cuando quieren reducir a tres los sectores. Además, consideró que la remodelación de la UAPO está vacía de contenido. Ni su grupo ni CHA estuvieron en la reunión, y esta última formación no quiso valorar aún el documento.